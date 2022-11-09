Bursa Orman Bölge Müdürlüğünde görev değişimi
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bursa Orman Bölge Müdürü olarak atanan Esat Şimşek, görevine başladı.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bursa Orman Bölge Müdürü olarak atanan Esat Şimşek, görevine başladı.
Ankara Orman Bölge Müdür Yardımcılığı yapan Esat Şimşek, 05.11.2022 tarihli Resmî gazetede yayımlanan 2022/611 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bursa Orman Bölge Müdürü olarak atandı. 2001-2005 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığında veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 2005 yılında Kemer orman işletme şefi, 2005-2006 yıllarında Muğla Orman İşletme Müdürlüğü yerkesik orman işletme şefi, 2006-2011 yılları arasında Mihallıççık Orman İşletme Müdürlüğü Kızıltepe orman işletme şefi, 2011-2013 yıllarında Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü Eskişehir orman işletme şefi, 2013-2015 yıllarında Eskişehir Orman İşletme müdür yardımcılığı, 2015-2019 yıllarında Afyonkarahisar Orman İşletme müdürü, 2019-2022 yıllarında Ankara Orman Bölge müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu.
8 Kasım 2022 tarihinde Bursa Orman Bölge Müdürü olarak göreve başlayan Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, evli ve 2 çocuk babasıdır.