Bursa otobanda feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolu Çağlayan Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Bursa otobanda feci kaza: 1 ölü 3 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

İstanbul-İzmir Otoyolu Çağlayan Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 22.00 sıralarında Ali Arda Balkan (20) idaresindeki 16 AGC 44 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu Çağlayan Mahallesi yakınlarında sürücünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Kaza sonucu sürücü Ali Arda Balkan olay yerinde hayatını kaybederken, Şilan M. (22), Sude Ö. (22) ve Ahmet O. (22) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

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