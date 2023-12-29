Bursa polisi 2 bin 246 öğrenciyi siber güvenlik hakkında bilgilendirdi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okullarda Siber Güvenlik, Güvenli İnternet Kullanımı, Teknoloji Bağımlılığı ve Siber Zorbalık konularında farkındalık eğitimleri düzenledi.

Bursa polisi 2 bin 246 öğrenciyi siber güvenlik hakkında bilgilendirdi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okullarda "Siber Güvenlik", "Güvenli İnternet Kullanımı", "Teknoloji Bağımlılığı" ve "Siber Zorbalık" konularında farkındalık eğitimleri düzenledi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ’Siberay’ programı çerçevesinde 9 okulda 2 bin 246 öğrenciye ulaşarak "Siber Güvenlik," "Güvenli İnternet Kullanımı," "Teknoloji Bağımlılığı" ve "Siber Zorbalık" hakkında farkındalık eğitimleri gerçekleştirdi.