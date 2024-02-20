Bursa polisi kaçak tütüne geçit vermedi

Bursa’da Mudanya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sürdürülen kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir miktar kaçak tütün ve sigara yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde gerçekleşen operasyonda, polis ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, toplamda 38 bin 500 adet boş makaron, 137 kilogram tütün, 400 adet dolu makaron ve 17 bin adet sigara paketlemede kullanılan klipsli poşet ele geçirildi. Ayrıca, operasyonda 1 adet çalışır, 2 adet arızalı olduğu değerlendirilen sigara doldurma makinesine de el konuldu. Toplamda kaçak malzemelerin piyasa değerinin 500 bin lira olduğu değerlendirildi.

Operasyon çerçevesinde, şüpheli B.Ö isimli şahıs gözaltına alındı.