Bursa polisi konserde bilgilendirme yaptı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü konserlerde vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Bursa polisi konserde bilgilendirme yaptı
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü konserlerde vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültürpark Açık Hava Sahnesi’nde müzik grubu Dedublüman konserinde yapılan etkinlikte İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne, Narkorehber ve Uyuma" projelerinin tanıtımı çerçevesinde yaklaşık 5 bin kişiyi bilgilendirdi.

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