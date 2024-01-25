Bursa polisi kuş uçurtmuyor

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde şok uygulama yaparak kuş uçurtmadı. Ekipler kimi zaman ana caddede kimi zaman ara sokaklarda kimi zaman da şüphelendikleri kişi ve araçlar üzerinde anlık uygulama yapıyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus timleri ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde hareketli halde şok uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler son olarak, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’nde 5 farklı noktada araçları durdurarak şahısların UYAP sorgularını yaptılar.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kentin huzur ve güvenini sağlamak adına şok uygulamaların aralıksız süreceğini belirtti.