Bursa polisi suçlulara göz açtırmıyor

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalara ara vermiyor. Yapılan ‘huzur’ uygulamasında 657 kişi sorgulanırken, uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, fişek, kurusıkı tabanca bulunduran ve çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, çevik kuvvet, KOM, narkotik, güvenlik, TEM, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli ile Osmangazi, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin katılımıyla, kent merkezinde vatandaşların can ve mal güvenliği amacıyla ‘huzur’ uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada 600’ün üzerinde kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 19 adet fişek ve 11 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan, trafik canavarlarına da geçit vermeyen Bursa polisi, 197 aracı kontrol edip, 11 araç sürücüsüne 49 bin 212 lira ceza kesti.

İl Emniyet Müdürlüğü çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini bildirirken, yapılan ‘huzur’ uygulamalarıyla birlikte suç oranlarının azaldığı aktarıldı.