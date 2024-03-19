Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Mudanya ilçesi Aydınpınar Mahallesi’de şüphelendikleri H.U. ve C.Y.’yi durdurdu. Ekipler, H.U. ve C.Y.’nin üst aramalarında 24 gram esrar diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi. H.U. ve C.Y., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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