Bursa polisinden 'sihirli mantar' operasyonu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan 'Sihirli Mantar' operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa polisinden 'sihirli mantar' operasyonu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan ‘Sihirli Mantar’ operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ve Asayiş ekipleri, uyuşturucu satışı, temini ve kullanımını engellemeye yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin, çalışmaları neticesinde F.A.’nın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Ekipler, F.A.’nın evinde yaptığı aramada; 19,1 gram marihuana, 14,5 gram esrar, 9,4 gram kullanılması durumunda ölümle sonuçlanabilecek derecede tehlikeli olan sihirli mantar ile 2 adet uyuşturucu öğütme aparatı ve içiminde kullanılan sigara kâğıdı ele geçirdi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

F.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.