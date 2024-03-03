Bursa polisinden 'sihirli mantar' operasyonu

Bursa’nın Mudanya ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan ‘Sihirli Mantar’ operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ve Asayiş ekipleri, uyuşturucu satışı, temini ve kullanımını engellemeye yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin, çalışmaları neticesinde F.A.’nın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Ekipler, F.A.’nın evinde yaptığı aramada; 19,1 gram marihuana, 14,5 gram esrar, 9,4 gram kullanılması durumunda ölümle sonuçlanabilecek derecede tehlikeli olan sihirli mantar ile 2 adet uyuşturucu öğütme aparatı ve içiminde kullanılan sigara kâğıdı ele geçirdi.

F.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.