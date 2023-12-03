Bursa polisinden uygulama

Bursa polisi narkotik, hırsızlık, uygunsuz şahıslar ve asayiş suçlarına yönelik uygulama yaptı. Uygulamada, bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi. Araması bulunan 7 kişi de gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, çevik kuvvet, narkotik, güvenlik, TEM, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinin katılımıyla 2 Aralık Cumartesi günü 21.30 ile 23.30 saatleri arasında Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Bölgesi’nde yapılan sabit yol ve hareketli uygulamalar ile Motosikletli Polis Timlerinin gün içerisinde yaptıkları sabit ve hareketli uygulamalarında; 398 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı. Üzerlerinde uyuşturucu madde, ruhsatsız silah, ruhsatsız tüfek, fişek bulunan ve çeşitli suçlardan aranmaları olan toplam 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda; bir adet ruhsatsız silah, bir adet ruhsatsız tüfek, 5 adet fişek ve 51,08 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca yapılan uygulamada 103 araç kontrol edilerek, 9 araç sürücüsüne toplam 36 bin 673 TL idari para cezası uygulandı.