Bursa polisini 858 kişiyi sorguladı, 4 gözaltı

Bursa Yıldırım'da polisin yapmış olduğu uygulamada 858 kişi sorgulanırken, araması bulunan 4 şahıs gözaltına alındı.

Bursa polisini 858 kişiyi sorguladı, 4 gözaltı
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EditörEditör
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Bursa Yıldırım’da polisin yapmış olduğu uygulamada 858 kişi sorgulanırken, araması bulunan 4 şahıs gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş, Çevik Kuvvet, TEM, KOM, Güvenlik Şube Müdürlükleri ile Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinin katılımıyla, Bursa Yıldırım ilçesi Teleferik-Emir Sultan bölgelerinde narkotik, hırsızlık, uygunsuz şahıslar ve asayiş suçlara yönelik yapılan hareketli uygulamalarda 858 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı. Üzerlerinde bir miktar uyuşturucu madde bulunan ve çeşitli suçlardan aranmaları olan 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca yapılan uygulamada 37 işyeri kontrol edilerek bir işyerine 5207 Sayılı Kanuna Muhalefetten işlem yapıldı.