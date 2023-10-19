Bursa polisinin uygulamaları devam etti

Bursa’da polislerin gerçekleştirdiği uygulamada bir miktar uyuşturucu madde, silah ve çalıştı bisiklet ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde çevik kuvvet, narkotik, TEM Şube Müdürlüğü ile Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla, Osmangazi ilçesi Hamzabey, Kocanaip, Muradiye mahallelerinde yapılan sabit yol ve motosikletli polis timlerinin hareketli uygulamalarında; 177 şahsın UYAP sorgulaması yapılarak ve 19 araç kontrol edildi.

Üzerlerinde uyuşturucu madde, bıçak, ruhsatsız silah bulunan ve çeşitli suçlardan aranmaları olan toplam 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda;

3 adet ruhsatsız silah, bu silahlara ait 21 adet fişek, 3,58 gr bonzai, bir adet bıçak ve bir adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.