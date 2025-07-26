Bursa sahillerinden sevindiren haber

Bursa’da Mudanya, Karacabey ve Gemlik ilçelerinin Marmara Denizi’ne olan kıyıları ile İznik Gölü kıyısındaki plaj ve kamplarda yapılan Temmuz ayı birinci tur ölçümlerinde 24 plajın sonuçları açıklandı. Analizlerde plajların çoğunluğunun iyi kalitede suya sahip olduğu açıklandı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan Gemlik’te 8, Mudanya’da 9 ve Karacabey’de 3, İznik Gölü kıyısında ise 4 olmak üzere 24 kamp ve plajda tespitler yapıldı.

Yapılan analizlerde alınan numunelerin 21 plajda değerlerin altında, 3 plajda ise kılavuz değerle zorunlu değer aralığında olduğu tespit edildi. Toplam sonuçlar kılavuz değerlerin altındaysa "iyi kalitede su (girilebilir)", kılavuz değerle zorunlu değer arasındaysa "orta kalitede su (girilebilir)", zorunlu değerlerin üzerindeyse "kötü kalitede su (girilemez)" tespitlerine yer veriliyor.

Bursa’nın "iyi ve orta kalite" deniz suyuna sahip sahil ve plajlar şöyle:

Gemlik: Narlı Halk Plajı, B.B.B. Küçükkumla Halk Plajı, B.B.B Kurşunlu Kadınlar Plajı, B.B.B. Kumsaz Halk Plajı, Büyükkumla Halk Plajı, Karacaali Gençlik Kampı, Gemsaz Halk Plajlarında ‘iyi kalite su’ , Hasanağa Kadınlar Plajı ise ‘orta kalite su’

Mudanya: B.B.B. Eğerce Halk Plajı, B.B.B. Mesudiye Halk Plajı, Kumyaka Halk Plajı, B.B.B. Eşkel Halk Plajı, Altıntaş Halk Plajı, Zeytinbağı Halk Plajı, Coşkunöz Halk Plajı, Burgaz Altınkum Halk Plajı, ‘iyi kalite su’, Burgaz Halk Plajı ise ‘orta kalite su’

Karacabey: Malkara Halk Plajı, Yeniköy Halk Plajı, ‘iyi kalite su’, Kurşunlu Halk Plajları Plajı ise ‘orta kalite su’

İznik Gölü: Göllüce Halk Plajı, İnciraltı Mevki Halk Plajı, Darka Tatil Köyü, Orhangazi Halk Plajı ‘iyi kalite su’ olarak tespit edildi.