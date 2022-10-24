Bursa sanayisine yön verenleri buluşturan yemek

Bursa’nın önde gelen 60’a yakın iş insanı Karesi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bayduz’un ev sahipliğinde gerçekleşen “Dostlar buluşmasında” bir araya geldi.

Kente kazandırdıkları sanayi yatırımları ile üretim, istihdam ve ihracat rekorları kırarak ülke ekonomisine katma değer sağlayan Bursa’nın önde gelen iş insanları önceki gece Karesi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bayduz’un ev sahipliğinde bir araya geldi.

DOSAB Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen tekstil sektörü başta olmak üzere kent ve ülke ekonomisinin kazanımları ile sorunlarının masaya yatırıldığı ‘dostlar buluşması” özel yemeğine başta BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Beyçelik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faik Çelik, Elyaf Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sami Bilge, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili İş Adamı Ahmet Yıldız, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mai Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kuş, FİSTAŞ Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Sarı, Ottoman Boya Apre A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Kantar ile Hakan Dinçtürk, Sama İnşaat’tan Serkan Sabuncuoğlu, Altınsu Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Altınsu, Akbaşlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emir Kavçin, Finber Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Altun, Işıksoy Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Işık,Güçlü Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çokgüçlü, Elyaf Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şeref Yoldaş, ve BUTTİM Döviz Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Balabanbaşta olmak üzere Bursa’nın tanınmış 60’a yakın sanayi devi katıldı.

Bayduz: “Sektörümüzün gelişimi adına önemsiyoruz”

Bursa’nın tanınmış önde gelen sanayici ve iş adamlarını BTSO Başkanı İbrahim Burkay’ın da katılımıyla bir masa etrafında buluşturan Karesi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bayduz da geceyle ilgili yaptığı konuşmada, “dostlar birarada” özel gecesinin dost buluşması olduğunu ama aynı zamanda tekstil sektörü başta olmak üzere ülke sanayinin sorunlarını da değerlendirdiklerini söyledi.

Bayduz “Uzun süre sonra dostlarımızla bir araya geldiğimiz özel bir buluşma. Biz zaten hepimiz çok yakın arkadaş ve dostuz. Dostlarla bir arada olmak güzel. Bu buluşmalar birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendiriyor. Motivasyonumuzu artırıyoruz. Aynı zamanda sanayi alanında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu özel gecemizde bizimle olan tüm dostlarımıza teşekkür ederim. Ayrıca bu organizasyona katkıda bulunan Ahmet Balaban kardeşime özellikle teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

Devamında önce pandeminin, ardından da Rusya-Ukrayna Savaşı’nın dünyadaki üretim alanlarını daralttığını, hammadde sıkıntısı ile emtia fiyatlarının artışının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de

kendini ekonomik sıkıntı gösterdiğini söyleyerek konuşmasını şöyle tamamladı: “Ancak ülkemiz sanayicisi tüm bu zorluklarda devletimizin de desteğiyle yatırım ve üretim potansiyellerini doğru kullanarak Türkiye Cumhuriyeti’nin ihracat rekorlarını kırmaya başladı. Burada bulunan her bir arkadaşımı ülkemize yaptıkları bu katkıdan dolayı yürekten kutluyorum.”

“Ramazan Bayduz’a teşekkürlerimi sunuyorum”

İş insanlarının katıldığı özel buluşmada değerlendirmelerde bulunan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, ise yaptığı konuşmada“Bursa iş dünyası olarak krizlerin içerisinde barındırdığı fırsatları realize etme, istişarelerde bulunma adına değişik iş alanlarının aktörleriyle çok sık bir araya geliyoruz. Bu çerçevede, bizi burada bir araya getiren ev sahipliğinin en güzel örneğini sergileyen Ramazan Bayduz’a teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Burkay “Şu anda toplam ihracatımız 255 milyar dolarlarda. Bursa’mız da 16 milyar dolar ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlayan en büyük dördüncü il durumunda. Bu katkıyı devam ettirmek adına sanayicilerimizle sık sık böyle ortamlarda bir araya geliyoruz Burada özellikle tekstil sektörünün en büyük yatırımcıları olarak bir aradayız. Başta ülkemizde ve dünyadaki sektörün gidişatı ve gelişmeleri ile alakalı istişarelerde bulunuyoruz. Bunlar çok kıymetli. Çünkü bu istişarelerden çıkan sonuçları ilgili bakanlıklarımızla, kurumlarımızla paylaşıyoruz. Sektörün tüm paydaşları ile konuları tek tek ele alıyoruz. Burada istişareler neticesinde oluşacak raporu da ilgili kurumlarımızla paylaşarak sektörümüzü daha uzun yıllar hem ülke ekonomimize katkı koymaya çalışacağız, hem de tekstilin merkezi olan Bursa’nın bu hüviyetini gelecekte de devam ettirmeyi hedefliyoruz.”diye konuştu.