Bursa sandık başında
Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemiyle vatandaş Bursa'da da sandık başına gitti.
Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemiyle vatandaş Bursa’da da sandık başına gitti.
Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci dönem milletvekilliği seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. 2 milyon 367 bin kişi, seçmen kayıtlarının bulunduğu okullara giderek en önemli vatandaşlık görevlerinden birini yerine getirmeye başladı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren sandık başına gidilirken, 6 bin 862 sandık kuruldu.
Akşam 17.00 itibari ile son bulacak oy kullanma işlemi için, İl Emniyet Müdürlüğünden 8 bin 82 personel ve bin 100 araç, İl Jandarma Komutanlığından 2 bin 525 personel ve 464 araç, Sahil Güvenlik Komutanlığından 138 personel, 13 araç ve 5 bot olmak üzere toplamda 10 bin 745 personel ve bin 582 araç/bot seçim güvenliği çerçevesinde görev yapacak.