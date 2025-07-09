Bursa şeftalisinde hasat başladı çiftçi fiyattan memnun

Bursa şeftalisi ve nektarinde hasat başlarken, toptan kilogram fiyatının 100 liraya ulaşması çiftçiyi sevindirdi.

Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, Gürsu Ovası’nın normalde armut üretimiyle bilindiğini ve yoğunlukla bu ürünün yetiştiriciliğinin yapıldığını belirterek, şeftali üretiminin de az olmadığını söyledi.

Yılda ortalama 18-20 bin ton şeftali ve nektarin üretiminin olduğu Gürsu’da bu yıl don zararı nedeniyle rekoltenin 13-14 bin ton civarında beklendiğini anlatan Dönmez, hasadın ve fiyatların çiftçiler açısından iyi gittiğini kaydetti.

Ürünlerinin genellikle iç piyasaya gittiğini vurgulayan Dönmez, "Dövizin biraz düşük kalması ihracatı önlüyor. İç piyasadaki fiyatlar yurt dışından yüksek şu anda." dedi.

Bursa ve Gürsu’nun dışındaki yerlerde daha fazla don olduğundan iç piyasaya ürünün ancak yettiğini dile getiren Dönmez, çiftçinin kilogram çıkış fiyatının şu anda 30 ile 100 lira arasında değiştiğini söyledi.

Dönmez, pazarlarda alım gücüne göre tüketici fiyatlarının şekillendiğini belirterek, "Bizden 80-100 lira arasından çıkan ürün 150-200 lira arasında olabiliyor marketlerde. Daha ucuza giden ürünler de pazar yerine göre daha uygun fiyatla satılabiliyor" diye konuştu.

Dönmez, Bursa’da şeftali hasadının ekim sonuna kadar devam edeceğini ifade ederek. bu yıl fazla bir ihracat beklemediklerini anlattı.

Çiftçi Zekeriya Hacıoğlu ise şeftali ve nektarin hasadının sürdüğüne dikkati çekerek, "Santa maria armudu önündeki çeşitler erkenci oluyor bize. Rekoltenin az olmasından kaynaklı fiyatlar biraz daha iyi. Çiftçi şu anda oluşan fiyatlardan memnun. Dondan kaynaklı ürün azlığı fiyatları yükseltti" ifadesini kullandı.