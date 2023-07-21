Bursa Şehir Hastanesi için Gürsu istihdam buluşmasına yoğun ilgi

Gürsu Belediyesi istihdam buluşmaları çerçevesinde, Bursa Şehir Hastanesi’ne alımı yapılacak personellerin belirlendiği istihdam buluşması yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi koordinasyonuyla gerçekleştirilen ve Bursa Şehir Hastanesi’ne alımı yapılacak personellerin belirlendiği 61’inci istihdam buluşmasına yüzlerce kişi katıldı.

“İstihdam odaklı birçok proje ve hizmete imza atarak, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 61 istihdam buluşmamızda, 5 bini aşkın vatandaşımıza iş imkanı sunduk” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İstihdam buluşmalarımıza katılan 5 bin vatandaşımız arasında yaklaşık 3 bini iş sahibi oldu. Bugün, Bursa Şehir Hastanesi’nde çalışmak için yoğun katılım oluşturarak başvuru yapan hemşehrilerimiz için köprü olduk. Firmaların ihtiyaç duyduğu personellerde aranan niteliklere göre iş arayan hemşehrilerimizin başvuru yapmasını sağlayarak, iş ihtiyacı olan kişilerin de kendi beklentilerine uygun işlere başvuru yapmalarına imkan sunuyoruz. Gürsu sınırları çerçevesinde başlattığımız istihdam buluşmalarımızda geldiğimiz noktada artık Gürsu dışından da başvuruların yapılıyor olması yaptığımız hizmetin faydasını görmemiz açısından bizleri motive ediyor. 2021 yılında faaliyete başlattığımız Kollektif Kariyer Merkezi’mizin, Gürsu ve Bursa’mızın sınırlarını aşarak birçok ilden de talep alır hale gelmesi, bizleri bu yolda yürümemizde motive ediyor” dedi.

Gürsu Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen 61’inci istihdam buluşmasında, İSS Firması iş birliği ile Bursa Şehir Hastanesi’nde çalıştırılmak üzere; temizlik, güvenlik, otopark, çamaşırhane, mutfak personellerinin alımları yapıldı. İstihdam buluşması çerçevesinde başvuru ve mülakat işlemleri gerçekleştirilerek işe alımlar yapıldı.