Bursa Şehir Hastanesi pandemiden sonra şimdi de depremzedelere kucak açtı

Yaşanan deprem felaketinin ardından Bursa’da Şehir Hastanesi başta olmak üzere tüm hastaneler depremzedelere kucak açtı.

Covid-19 salgınında yüz binlerce hasta ağırlayan şehir hastaneleri, şimdi de depremzedelere kucak açıyor. Binden fazla depremzedenin tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi büyük yükü alıyor. Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan deprem mağduru vatandaşlar, hayrın ve şerrin Allah’tan geldiğini, sabretmekten başka yapılacak bir şey olmadığın belirterek, "Allah bayrağımızı yere düşürmesin. Devletimizi her zaman ayakta tutsun" dediler.

745 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu ve Güney Marmara’nın sağlık üssü olan Bursa Şehir Hastanesi, bin 355 yatak kapasiteli üç farklı hastaneyi içinde barındırıyor. Pandemi döneminde Güney Marmara’daki Covid’li hastaların büyüt bir çoğunluğuna bakan Bursa Şehir Hastanesi, asrın felaketi olarak gösterilen Türkiye’nin doğusunda 10 ilde yıkıma sebep olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yaralanan vatandaşların her türlü sağlık sorunları ile ilgileniyor.

Bursa’ya bine yakın hasta geldi

Öte yandan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Şehir Hastanesi’nde yatan depremzedeleri ziyaret etti. Depremzedelere ihtiyaçlarını soran Gürkan, “Dün itibarıyla Bursa’ya 913 civarında hastamız geldiğini ve bunların çoğunun ayaktan tedavi ile taburcu olduğunu biliyoruz. Bugün de Bursa’da bulunan hastalarımızı ziyaret ettik. Hastalarımız Cumhurbaşkanımıza, devlet kurumlarımıza teşekkür ediyorlar. Devletimiz tüm imkanları ile seferber oldular. Gıdadan barınmaya hiçbir eksik olmaması için ciddi bir çaba sarf ediyorlar. Bundan sonraki süreçte de o illerden bu taraflara gelmeler başlamış oldu. Bununla ilgili de valiliğimizin koordinasyonunda AFAD’ın takibi ile beraber Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle terminalde bir müracaat masası oluşturuldu. Otobüsle gelenlerin hepsinin kayıtları orada alınıyor. O kayıtlardan sonra kalabilecekleri yerlere, önce yurtlarımıza, ardından devletimize ait olan tesislerimize yerleştiriliyor. Sonra da vatandaşlarımızın ikamet edeceği yerler sağlanmış olacak. Devletimizin güçlü yanı buradadır. Son dönemde Şehir Hastaneleri başta olmak üzere sağlıkla ilgili olan yatırımların ne kadar öneme haiz olduğunu görmüş olduk. Allah’tan ellerimizde şehir hastanelerimiz var. Son dönemdeki AK Parti hükümetleri olarak en fazla yaptığımız yatırımlardan bir tanesi sağlık alanıdır. Bu yatırımların ne kadar kıymetli olduğunu hem pandemi döneminde hem de depremde görmüş olduk. Şehir hastanelerinin kompleks yapı içerisindeki ihtiyaçları nasıl gidermiş olduğunu da gördük. Hastalarımızın hayır dualarını da aldığımızı hissettik. Rabbim emeği geçenlerden razı olsun. Bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

"Allah bayrağımızı yere düşürmesin, devletimizi her zaman ayakta tutsun"

Hatay’da enkaz altından çıkarıldıktan sonra kısa sürede Adana’ya ve oradan da uçakla Bursa’ya sevk edilen Abdullah ve Firuze Donat çiftini de ziyaret eden Gürkan, geçmiş olsun dileklerini ileterek, ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi. Enkaz altından çıktıktan sonra ambulansla Adana’ya götürüldüğünü ve Adana’dan da uçakla Bursa’ya gönderildiğini anlatan Abdullah Donat, "Bursa Şehir Hastanesi’ne getirildiğimizde kapıda çok güzel karşılandık. Depremden 15-20 dakika sonra enkazdan çıktık. Yağmur yağıyordu. Parmaklar gitmiş, o acı ile bir şey hissetmiyoruz. Herkes kendi canının derdindeydi. Şimdi Şehir Hastanesi’nde tedavi oluyoruz. Devletimiz sağ olsun. Hastane personelimiz bize çok iyi davranıyor” ifadelerini kullandı.

Firuze Donat da o acıların içinde sadece çocuklarını düşündüklerini anlatarak gözyaşlarına boğuldu. “Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın” diyen Firuze Donat, “Türk milleti, bizim milletimiz gerçekten çok yardımsever, güzel insanlar. Allah’ım bizi kötülerle karşılaştırmasın, bayrağımızı yere düşürmesin. Devletimizi her zaman ayakta tutsun” diye konuştu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ağırlıklı olarak Hatay ve Kahramanmaraş’tan gelen deprem mağduru vatandaşlarla tek tek görüşerek, sıkıntılarını ve taleplerini dinleyip, kendilerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.