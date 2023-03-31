Bursa Şehir Hastanesinde karaciğer ve böbrek nakilleri yapılmaya başlandı

Pandemi döneminde Güney Marmara’nın kovid yükünü taşıyan Bursa Şehir Hastanesi, Organ Nakli Merkezi ruhsatının verilmesinin ardından ilk karaciğer ve böbrek nakillerini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Dev hastane, aynı zamanda bölgenin en büyük organ nakil merkezi olarak da hizmet verecek.

2019 yılında hizmete açılan Bursa Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde 13 Aralık 2022 tarihinde Karaciğer ve Böbrek Nakil Merkezi ruhsatını almaya hak kazandı. Ruhsatın alınmasıyla birlikte faaliyete başlayan merkezde yapılan 2 nakil yüzleri güldürdü. Nakil merkezinde 40 hastanın böbrek, 4 hastanın ise karaciğer nakli için bekleme listesinde yer aldığı bildirildi.

2022 yılı itibarıyla kadeverik donör sayısında Türkiye’de 1. olmuş ve hizmete açılan Karaciğer ve Böbrek Organ Nakil Poliklinikleriyle nakil için bekleyen hastalara umut ışığı olacak Bursa Şehir Hastanesi, 2023 yılı Mart ayı itibarıyla da kadeverik donör sayısında Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesiyle beraber birinciliği paylaştı.

Bursa Şehir Hastanesi Nakil Merkezi Mesul Müdürü Doç. Dr. Osman Serhat Güner, "Organ nakli oldukça önemli bir konudur. Biz de Bursa Şehir Hastanesi olarak Aralık 2022’de organ nakil ruhsatı aldık. 3 aylık süreçte 2 tane nakil gerçekleştirdik. Bugün de onların kontrollerini sağladık. Organın ilaç gibi bir temini yok. Mutlaka kadavra veya canlı vericiden temin ediliyor. Ama bunun standardı kadeverik nakiller yapılmasıdır. Bursa Şehir Hastanesi, Türkiye genelinde kadavra çıkaran hastaneler içerisinde birinci sırasındadır. Biz de bu avantajı kullanarak hastanemiz için nakil ruhsatı aldık" dedi.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ise, "Bursa olarak yaklaşık 10 yıldır kadavradan donör çıkarma konusunda açık ara birinci konumdaydık. Bu birinciliğimize de Bursa’daki özel bir hastane ve üniversite hastanesine üçüncü bir nakil merkezi olarak eklemek istedik. Aldığımız organları, artık kendi ilimizde de hastalarımıza nakil etme fırsatı bulduk. Bugün burada 2 tane hastanemizde naklini yaptığımız hastalarla bir araya geldik. Bunun arkasında kocaman bir ekibin olduğunu da unutmamak gerekiyor" diye konuştu.

3 yıl önce siroz teşhisi konulduğunu ifade eden 2 çocuk sahibi 59 yaşındaki Hasibe Ersan, "Bursa Şehir Hastanesinin böyle bir hizmet verdiğini duyduğumuz gibi geldik. 1 ay sonra şans bizim yüzümüze güldü. Allah’a çok şükürler olsun. Yeniden hayata dönmüş oldum. Eskiden zor yürüyüp nefes alıyordum. Kötü bir alışkanlığım yoktu. Sadece şeker hastalığım vardı. Allah herkesten razı olsun" şeklinde konuştu.

Hastalığının teşhisini 1 sene önce koyduklarını belirten 26 yaşındaki Çağrı Yavuz, "Nakilden sonra daha iyi hissediyorum kendimi. Ayaklarımda şişme vardı. Normal bir insan gibi oturamıyordum. Artık isteğim gibi oturabiliyorum. Herkes sağlığın kıymetini bilsin. Organlarını bağışlamak hastalara da bir umut oluyor" ifadelerini kullandı.