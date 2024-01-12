Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde korkutan yangın

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde baca yangını çıktı. Tüm yolcular tahliye edilirken seferler tamamen durdu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bursa - İstanbul Karayolu üzerindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işletmeninin baca kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken tüm terminali dumanlar kapladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken yolcular ve çalışanlar hemen tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Ölen yada yaralanan olmazken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Öte yandan seferler tamamen dururken itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.