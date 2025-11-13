Bursa şehitlerini yarın uğurlayacak

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Bursalı Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ve Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız’ın yarın son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor. Şehitlerin naaşının bugün Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor. Ankara’da yapılacak törenin ardından memleketlerine getirilecek şehitler cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kayseri’de görev yapan şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu’nun şehadet haberi, Yenişehir ilçesi Atakent Sitesi’nde ikamet eden babası emekli öğretmen Ahmet Uslu ve annesi Fatma Uslu’ya İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Hava Meydan Komutanı Albay İbrahim Feyzi Büğdüz ve Belediye Başkanı Ercan Özel tarafından verildi. Acı haberin ardından şehidin yaşadığı eve Türk bayrakları asıldı. Şehidin eşi Göknur Uslu’nun 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Öte yandan, kazada şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız’ın ise Bursa’nın Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesi’nden olduğu öğrenildi. Şehitlerin naaşlarının bugün Türkiye’ye getirileceği bildirildi.

Planlamaya göre, Şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu’nun cenazesi yarın Yenişehir Aydınlar Camisi’nde kılınacak cuma namazına müteakip cenaze namazının ardından Yenişehir Şehitliği’ne defnedilecek.

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız ise Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesi Demirciler Camii’de kılınacak cenaze namazının ardından Çatalsöğüt Demirciler Köy Mezarlığına defnedilecek.