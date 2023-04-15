Bursa tarihi Uzun Çarşı'da bayram yoğunluğu

Bursa’da Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala tarihi Uzun Çarşı’da yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan Bayramı’na az bir süre kala okulların da tatil olmasıyla birlikte vatandaşlar pazarlara akın etti. Bursa tarihi Kapalı Çarşı başta olmak üzere pazarlarda da yoğunluk yaşandı. Esnaf yoğunluktan memnun olduğunu dile getirerek, “İşlerimiz güzel ama eskiden bu yoğunluklar 15-20 gün kala başlardı. Şimdi son günlerde yoğunluk oluyor. Okulların tatil olması da çarşının hareketlenmesini etkiledi” dedi.

Bir diğer esnaf ise işlerin diğer günlere göre daha yoğun olduğunu belirterek, “Devletimizin maaşları önce dağıtması esnafa da taze kan gibi oldu. Şu an işlerimizden memnunuz. Bayram yaklaştıkça işlerin artmasını bekliyoruz. Umarım yaz sezonu da iyi gider” ifadelerini kullandı.