Bursa TB Başkanı Matlı: 'Türk iş dünyası olarak bizler gençlerimizin her zaman yanındayız'

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Türk iş dünyası olarak bizler gençlerimizin her zaman yanındayız. Onların potansiyelini ortaya çıkarmak, eğitim ve kariyer fırsatları sunmak, hayallerini gerçekleştirmeleri için güçlü destek sağlamak misyonumuzdur. Bugün gençlerimiz, enerjileri ve heyecanlarıyla ülkemizin geleceğine yön verecek en büyük güçtür” dedi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 19 Mayıs 1919’un hafızalarda yalnızca bir tarihi değil, bir milletin küllerinden yeniden doğuşunu, özgürlük ve bağımsızlığına olan inancını ifade ettiğini söyledi. Başkan Matlı, mesajında şunları kaydetti;

“Karakteri bağımsızlık olan asil Türk milletinin, milli mücadele ateşini yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği kurtuluş mücadelesi, dünya tarihinin en eşsiz başarılarından birisidir. Yokluk ve büyük acılar içerisinde çok çetin mücadeleler sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlere emanet edilmiştir. Atatürk, “Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.” sözüyle Türkiye’nin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine gençlerin omuzlarında yükseleceğini açıkça dile getirmiştir. Hiç kuşkum yok ki Türk gençliği, Ulu Önder Atatürk’ün yaktığı meşalenin ışığında, ülkesine ve bağımsızlığına her zaman sahip çıkacaktır. Gençlerimize düşen en önemli görev, devraldıkları bu eşsiz mirası daha da zenginleştirmek için büyük bir özveriyle çalışmak; kendilerinden sonra gelecek nesillere bugün olduğundan çok daha parlak, kalkınmış, gelişmiş ve müreffeh bir Türkiye bırakmak olmalıdır.

Türk iş dünyası olarak bizler de gençlerimizin her zaman yanındayız. Onların potansiyelini ortaya çıkarmak, eğitim ve kariyer fırsatları sunmak, hayallerini gerçekleştirmeleri için güçlü destek sağlamak misyonumuzdur. Bugün gençlerimiz, enerjileri ve heyecanlarıyla ülkemizin geleceğine yön verecek en büyük güçtür.”