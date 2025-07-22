Bursa Teknik Üniversitesine YÖKAK'tan 5 yıllık tam akreditasyon

Bursa Teknik Üniversitesinin; eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı gibi alanlarındaki faaliyetlerinin kalitesi, YÖKAK tarafından tam akreditasyon aldı. Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 5 yıl süreyle tam akreditasyon alan BTÜ, bu başarıyı sağlayan en genç üniversitelerden biri oldu.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), eğitimde kalite güvencesi ve kurumsal gelişim alanındaki istikrarlı çalışmalarıyla önemli bir başarıya imza attı. Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında yapılan değerlendirmelerde BTÜ, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı gibi alanlardaki 46 kriteri başarıyla geçerek, 5 yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazandı. YÖKAK Değerlendirme Ekibi tarafından yapılan saha ziyaretlerinde; üniversitenin liderlik, yönetişim ve kalite güvencesi sistemleri başta olmak üzere eğitim ve öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplumsal katkı alanlarındaki çalışmaları titizlikle incelendi. BTÜ, bu alanlardaki kurumsal yeterliliği ve sürekli iyileşmeye dayalı yönetim anlayışıyla süreci başarıyla tamamladı. 2023 yılında 2 yıllık şartlı akreditasyon almayı başaran 30 üniversite arasında yer alan BTÜ, yapılan son değerlendirmeler sonucunda tam akreditasyon belgesiyle taçlandırıldı. Bu önemli başarı, BTÜ’nün yükseköğretimde kalite odaklı yaklaşımını, güçlü akademik yapılanmasını ve paydaşlarına sunduğu sürdürülebilir katkıyı bir kez daha tescillemiş oldu.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, alınan akreditasyonun üniversite adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Üniversitenin kuruluşunun 15’nci yıldönümünde gelen bu başarının önemine dikkat çeken Rektör Çağlar, "Eğitimde kaliteyi temel ilke edinen üniversitemiz, bilimsel üretkenliği ve toplumsal katkıyı merkeze alan bir anlayışla faaliyetlerini sürdürüyor. YÖKAK tarafından verilen bu tam akreditasyon, kurumsal gelişimimiz ve kalite yönetim sistemimizin sağlam temeller üzerine kurulduğunun bir göstergesidir" dedi. Rektör Prof. Dr. Çağlar, bu başarıda emeği geçen akademik ve idari tüm personele, öğrencilere ve paydaşlara teşekkür ederek, "Bu akreditasyon sadece bir sonuç değil, sürekli iyileşme ve kalite odaklılık anlayışımızın sürdürülebilirliğinin de bir teminatıdır. Üniversitemiz bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Kurumsal akreditasyona sahip olan üniversitelerin eğitim kalitesi güvence altına alınıyor. Diplomaların uluslararası alanda tanınırlığı, üniversitelere nitelikli akademisyen ve öğrencilerin çekilmesi, sürekli iyileştirme ve gelişim, paydaşlarla ve iş dünyası ile güçlü ilişkiler, araştırma imkanlarının artırılması, öğrenci memnuniyeti ve katılımının artması gibi birçok avantajı bulunuyor. Kurumsal akreditasyon alan üniversitelerin akreditasyon kayıtları Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Tescil Kuruluşu (EQAR) veri tabanına işleniyor. Böylece, üniversitelere Avrupa’da ve dünyada denklik, tanınırlık ve görünürlük açısından büyük avantajlar getiriyor.