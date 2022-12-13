Bursa Ticaret Borası, Genç Girişimleri ağırladı

Bursa Ticaret Borsası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu, TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu üyelerini ağırladı. Bursa TB’nin ev sahipliğinde iki gün süren programda, ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilirken Bursa’nın önde gelen firmalarına teknik geziler düzenlendi.

Girişimcilik ekosistemine değer katmak ve Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu girişimcilerin yetişmesinin sağlamak amacıyla çalışmalar yürüten Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), genç girişimcileri ağırladı. B2B Network etkinlikleri çerçevesinde Bursa’ya gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İstanbul Genç Girişimciler Kurulu üyeleri, Bursa Ticaret Borsası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen programa TOBB İstanbul Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Hasan Bünül, TOBB Bursa Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı İbrahim Özmen, Bursa TB Meclis Başkan Yardımcısı Hasan Çetin, Meclis Üyesi Erdinç Bayrakçı ile Bursa ve İstanbul Genç Girişimciler Kurulu üyeleri katıldı.

“İş birliklerini kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz”

TOBB Bursa Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı İbrahim Özmen programın açılışında yaptığı konuşmada, iş süreçleri ile birlikte ticaret yapılarının tamamen değiştiği, girişimciliğin çok daha ön plana çıktığı bir dönemden geçildiğini söyledi. Türkiye’nin kalkınma hedeflerine katkı sağlamak adına mevcut iş birliklerinin geliştirilmesi ve yeni iş birliklerinin oluşturulmasını önemsediklerini vurgulayan Özmen, “TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu ile birlikte gıda başta olmak üzere, enerji, makine sanayi, lojistik, e-ticaret, inşaat gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcilerini bir araya getirdik. Amacımız iki şehir arasında var olan iş birliği köprüsünü daha da kuvvetlendirmek,

Türkiye’nin tarım ve sanayi kenti olan Bursa’mızdaki yatırım imkanları hakkında bilgi vermek ve iş birliklerini kalıcı hale getirmektir” diye konuştu.

“Ülkemize yeni girişimciler kazandırmak için çalışıyoruz”

TOBB İstanbul Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Hasan Bünül ise, gerçekleştirilen ziyaretlerin yeni iş birliklerine kapı araladığını söyledi. Hasan Bünül, “Bursa mevcut sanayi altyapısı ve var olan ulusal ölçekli firmaları ile birlikte Türkiye ekonomisine yön veren çok güçlü ve önemli bir şehir. Dolayısıyla İstanbul Genç Girişimciler Kurulu üyeleri olarak kalabalık bir heyetle Bursa’da olmaktan büyük mutluluk duyuyor, sizleri de İstanbul’daki fırsatları yakından incelemek adına davet ediyoruz.İstanbul Genç Girişimciler Kurulu olarak girişimcilik ekosisteminin gelişmesi adına lise düzeyinden başlayarak ülkemize yeni girişimciler kazandırmak adına çalışmalar yürütüyoruz. Toplantımızın ve sonrasında yapacağımız ikili iş görüşmelerinin verimli geçmesini temenni ediyorum” dedi.

İstanbul GGK üyelerinden Bursalı dev firmalara teknik gezi

Bursa Ticaret Borsası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantının ardından Bursa Genç Girişimciler Kurulu üyeleri ile İstanbul Genç Girişimciler Kurulu üyeleri arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. İstanbul GGK üyeleri daha sonra Aroma Meyve Suları, Uzay Pastaneleri, BESAŞ Ekmek Sanayi ve Karsan Otomotiv firmalarına teknik iş gezisi düzenledi.