Bursa Ticaret Borsa'sının desteklediği laboratuvar inşaatı yükselmeye devam ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirilen yatırımlar tüm hızıyla yükselmeye devam ediyor. Bursa Ticaret Borsası’nın (Bursa TB) 5 milyon TL’lik bağışıyla yapımına başlanan Veteriner Fakültesi Anatomi Diseksiyon Salonu Laboratuvar Binası’nın kaba inşaatında son aşamaya gelindi.

Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Âdem Doğangün, Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursa TB Meclis Başkanı Mehmet Aydın, Bursa TB Meclis Üyesi Sercan Alagöz, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldız, BUÜ Genel Sekreteri Osman Dikmen, BUÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Mustafa Bayar, Üniversite Güçlendirme Vakfı Müdürü Ramazan Üzü, akademisyenler ve idari personel inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, eğitime verilecek her türlü desteğin son derece kıymetli olduğuna işaret etti. Projenin hızla ilerlediğini açıklayan Vali Yardımcısı Özsoy; “Laboratuvar inşaatının planlandığı gibi ilerlediğini ve önemli bir yol kat ettiğini görmek bizleri mutlu etti. Eğitimde kalitenin çıtasını daha yukarılara çıkarmak, modern ve donanımlı eğitim kurumları oluşturmaktan geçiyor. Hayırsever iş insanları sayesinde beklemede kalan projelerin hayata geçirilmesi daha hızlı oluyor. Laboratuvar binası inşaatına hatırı sayılır bir destek veren Bursa Ticaret Borsası’nın yöneticilerine ve her bir üyesine gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Yeni yatırımlar üniversitenin yetkinliğini arttırıyor

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise; “Bursa Uludağ Üniversitesi, bir Araştırma Üniversitesi’dir. Her zaman için ana odak noktası; bilim, bilgi, Ar-Ge ve projeler olmuştur. Bu anlamda Bursa’mızın en önemli markalarından birisi olduğumuzu biliyor ve bu minvalde çalışmalar yürütüyoruz. YÖK Başkanlığımız tarafından ‘Otomotiv Malzeme Teknolojileri’, ‘İleri ve Yenilikçi Malzemeler’, ve ‘Gıda Arz Güvenliği’ alanlarında yetkin üniversite olarak seçildik. Bu 3 alanda da Türkiye’nin en donanımlı ilk 3 üniversitesi arasında yer alıyoruz. Gıda Arz Güvenliği alanında da ‘Hayvan Besleme’ başlığında özel bir misyon ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede Veteriner Fakültemize çeşitli sorumluluklar düşüyor” açıklamasında bulundu.

Veteriner Fakültesi’nin bu sorumlulukları yerine getirebilmesi adına teknik ve akademik anlamda destek alması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Üniversite Yönetimi olarak gelen talepler doğrultusunda özellikli bir laboratuvar ihtiyacının hasıl olduğu sonucuna vardık. Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özer Matlı’ya bu talebimizi ilettik. Hiç düşünmeden bizlere destek olma sözü verdi. Borsa’mız bu projede kullanılmak üzere Üniversite Güçlendirme Vakfı’mıza 5 milyon TL bağış yaptı. Bu bağış ile projenin temelini atarak inşaata başlamıştık. Bugün de incelemek ve gelinen noktayı yerinde görmek için ziyarete geldik. Bizlere destek olan ve bağış protokolünü makamında imzaladığımız Valimiz Sayın Yakup Canbolat’a, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özer Matlı ve tüm yönetim kurulu üyelerine gönülden teşekkür ediyoruz. Yapılan bağışın Bursa’mızdaki tüm iş dünyası temsilcilerine örnek olmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı da konuşmasında nitelikli eğitim ile ekonomik kalkınma arasında doğrudan bir ilişki olduğuna vurgu yaptı. Bursa Ticaret Borsası olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine ayrı bir önem gösterdiklerinin altını çizen Başkan Özer Matlı; “Bursa Ticaret Borsası Yönetimi ve Meclisi olarak, geleceğimizin teminatı gençlerimizin gerek eğitim öğretim hayatlarında gerek sosyal yaşamlarında desteklenmesi gerektiği kanısındayız. Bu düşünceden hareketle; Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğümüz ile imzaladığımız protokol çerçevesinde, üniversitemizin Veteriner Fakültesi Anatomi Diseksiyon Salonu Laboratuvar Binası’nın şartlarını iyileştirerek, gençlerimizin daha iyi şartlarda eğitim almalarını ve daha donanımlı bir şekilde mezun olarak, sektörün beklentilerini karşılamalarını hedefliyoruz. Üniversitemizin ve gençlerimizin çok daha iyisini hak ettiğini biliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da eğitime olan desteklerimizi sürdürmeyi arzuluyoruz” diye konuştu.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldız da Anatomi Diseksiyon Salonu Laboratuvar Binası’nın 2023 yılının ilk aylarında tamamlanarak hizmete açılacağı bilgisini paylaştı.