Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı Cumhuriyetin 100. yılını kutladı

Cumhuriyetin ilanının 100. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Cumhuriyetin millet iradesinin ve demokrasinin en büyük teminatı olduğunu belirterek, “Cumhuriyeti yaşatmak ve yüceltmek en büyük vazifemizdir” dedi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Cumhuriyetin ilanının 100. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Cumhuriyetin ilanının, Türk milletinin ezelden ebede uzanan tarih yolculuğunda çok önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Başkan Özer Matlı, mesajında şunları kaydetti. “Bugün, tüm imkansızlıklara rağmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından, 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın coşkusu ve gururunu yaşıyoruz. Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözü ile 100 yıl önce bizlere emanet ettiği Cumhuriyet, birlik ve beraberlikten asla ödün vermeden, asil milletimizin istikbal yolunda hızla ilerlemesini, sosyal, iktisadi ve kültürel yönden gelişmesini sağlayan yönetim şekli olmuştur. Hiç şüphesiz aydınlık yarınlarımızın teminatı olan Cumhuriyet, geleceğimizin de en büyük güvencesidir. Bu nedenledir ki en değerli mirasımız olan Cumhuriyeti korumak, yaşatmak ve yüceltmek hepimizin en asli görevidir. Yokluk ve imkansızlıklar içinde bir imparatorluğun küllerinden yeniden doğan Türkiye Cumhuriyeti, aradan geçen bir asırda demokratik gelişimine paralel olarak gerçekleştirdiği ekonomik reformlar ve kalkınma hamleleri ile bugün yalnızca bölgesinde değil, dünyada da refah ve istikrarın simgesi haline gelmiştir. Türk iş dünyası olarak bizlere düşen en önemli görev, elde ettiğimiz bu kazanımların üstüne koyarak, yeni yatırımlar ve katma değerli üretimle birlikte, ülkemizi ikinci yüzyılında ekonomi başta olmak üzere, hayatın her alanında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri haline getirmek uğrunda canla başla çalışmaktır. Bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum günü olan bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”