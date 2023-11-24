Bursa Ticaret Borsası, Bursa'nın tarihle harmanlanmış lezzetlerine değer katıyor

Bursa Ticaret Borsası, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile Bursa’nın değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor. Bursa TB Akademi çerçevesinde hayata geçirilen OffTheRecord projesi ile şehrin eşsiz lezzet duraklarının hikayeleri Youtube platformu üzerinden dünyanın dört bir yanındaki Youtube kullanıcısı ile buluşurken, Bursa’nın gastronomi turizmine de katkı sağlanması hedefleniyor.

Bugüne kadar kent ve ülke ekonomisine değer katan çok sayıda projeye imza atan Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da Bursa’nın sosyo-kültürel gelişimine destek olmayı sürdürüyor. Hayat boyu öğrenmeyi destekleyen dijital eğitim vizyonu çerçevesinde, 2021 yılında girişimcilik platformu olarak başlatılan Bursa TB Akademi’de “OffTheRecord” projesini hayata geçiren Bursa Ticaret Borsası, kentintarihi lezzet durakları ile zengin mutfak kültürünüön plana çıkarmayı hedefliyor.

Video paylaşım platformu Youtube üzerinden ilk iki bölümü yayınlanan proje doğrultusunda her ay bir yeni bölümün yayınlanması planlanırken, ünü Bursa sınırlarını aşan lezzet duraklarının kuruluş hikayelerine yer verilen projede; karşılaşılan zorluklar, başarıya ulaşma süreçleri gibi önemli detaylar işletme sahiplerinin kendi ağızlarından izleyiciyle paylaşılıyor. Bu sayede, şehrin gastronomik çeşitliliğinin yanı sıra işletmelerin arkasındaki ilham verici öykülerin de girişimcilereörnek olması hedefleniyor.

“Gastronomi mirasına sahip çıkıyoruz”

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Bursa’nın, kendine has yöresel lezzetleri,kültürel çeşitliliği ile Türkiye’nin en zengin şehirlerinden biri olduğunu vurguladı. Kente özgü lezzetleri korumak ve geleceğe taşımak adına bugüne kadar önemli çalışmalara imza attıklarını kaydeden Başkan Matlı, “Bursa Ticaret Borsası olarak köklü geçmişimiz ve üyelerimizden aldığımız güçle, Bursa’yı Bursa yapan değerlere sahip çıkmaya özen gösteriyoruz. Öyle ki kentimize özgü tatların tescillenmesi amacıyla yürüttüğümüz çalışmaların bir parçası olarak 2021 yılında Bursa Pideli Köftesi için aldığımız coğrafi işaret tescili, bu mirası koruma altına alma çabamızın somut bir yansımasıdır” dedi.

Bursa’nın eşsiz lezzetlerinin hikayeleri bir tık uzakta

Bursa’nın eşsiz mutfak kültürüyle, son yıllarda özellikle ön plana çıkan gastronomi turizminde büyükpotansiyele sahip olduğunu vurgulayan Başkan Özer Matlı, “Bizler de Borsamızın 100. yılında, sadece sanayi ve tarım değil, aynı zamanda önemli bir turizm merkezi olan Bursa’mızın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla ‘OffTheRecord’ projesini başlatarak özel bir çalışmayaimza atmak istedik.Bursa TB Akademi Youtube kanalında yayınlanan ve İngilizce altyazılı olarak hazırlanan videolarımız, sadece Türkiye’deki değil, dünyanın dört bir yanındaki izleyici kitlesine hitap ediyor” diye konuştu.

Yayınlanan videolarda yerel gıda kültürünü ve 50 yılı aşan işletmelerin toplumsal önemini vurgulayarak, Bursa’nın sosyal dokusuna ve gastronomi turizm potansiyeline katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Özer Matlı, aynı zamanda işletme sahiplerinin ilham veren deneyimlerini genç girişimcilere aktararak girişimcilik ekosistemine destek olmayı planladıklarını belirtti. Başkan Matlı son olarak, OffTheRecordprojesinde yayınlanan Abdal Simit Fırını ve Akay Çiğ Börek firmalarının videolarınawww.youtube.com/@Bursatbakademiadresinden ulaşılabileceğini ifade etti.