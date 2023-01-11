Bursa Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş. kaliteli hizmet anlayışını Bandırma'ya taşıdı

Bursa Ticaret Borsası tarafından, tarım ürünleri ticaretinin kolaylaştırılması, geliştirilmesi ve ülke tarımına katma değer sağlamak amacıyla kurulan Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş. Bandırma’da açtığı yedinci şubesi ile yetkili sınıflandırıcı hizmet ağını genişletmeyi sürdürüyor.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) tarafından, kurulan Laboratuvar ve Depoculuk Anonim Şirketi, ülkemizde her geçen gün gelişen ürün ihtisas borsalarının en önemli ayağı olan yetkili sınıflandırıcılıkta kaliteli hizmet anlayışını Balıkesir’in Bandırma ilçesine taşıdı. Referans yetkili sınıflandırıcı olarak, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ürün Teknoloji ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından gerçekleştirilen yetkili sınıflandırıcı lisans denetimlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından, Ticaret Bakanlığı’nca verilen lisans ile Bursa Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş. Bandırma şubesinde bölge üreticisine yetkili sınıflandırıcı hizmeti vermeye başladı.

Yetkili sınıflandırıcı hizmeti ile kaliteli üretime teşvik

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Borsa olarak ülke tarımına katkı koymaya devam ettiklerini söyledi. Tarımın en önemli ve stratejik sektörlerden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Özer Matlı, “Tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda depolanmasını ve ürün senetleri vasıtasıyla ticaretinin kolaylaştırılmasını sağlayan ‘lisanslı depoculuk’ sisteminin olmazsa olmazı yetkili sınıflandırıcı ağımızı her geçen gün genişletiyor, üreticilerimize son teknoloji ile donatılan laboratuvar merkezlerimizde hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Bu çerçevede Bandırma ilçemizde açtığımız yedinci şubemiz ile üreticilerimizi kaliteli üretime teşvik ederken, rekabet güçlerini de artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Yatırımlar hız kesmeden devam edecek”

Hizmete giren laboratuvarda öncelikle lisanslı depoya gelecek ürünlerin rutubet, protein, hektolitre, elek gibi fiziksel analizlerinin yapılacağını belirten Başkan Özer Matlı, “Ticaret Bakanlığı’ndan aldığımız “Yetkili Sınıflandırıcı” lisansı ile Bandırma’da bulunan lisanslı depolara gelecek buğdayın analizlerini yaparak, kalitesine göre sınıflandırılmasını ve en uygun koşullarda saklanmasını sağlamış olacağız. Böylece ticaretin, niteliği ve standartları belirlenen ürünler üzerinden objektif bir piyasa ortamında yapılmasına imkân tanıyarak, üreticilerimizin ve bölgemizin kalkınmasına katkıda bulunacağız. Bu vesileyle Bursa Ticaret Borsası olarak tarım sektörümüzün gelişmesi adına yeni yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğimizi ifade ediyor, Bandırma şubemizin, üreticilerimiz başta olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.