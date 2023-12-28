Bursa Ticaret Borsası'ndan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne araç desteği

Bursa’nın ticari hayatına değer katacak çalışmalara imza atan Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), sosyal sorumluluk faaliyetlerinde de öncü olmayı sürdürüyor. Bugüne kadar çok sayıda kurum ve kuruluşa ihtiyaçları doğrultusunda yardımlarda bulunan Bursa TB, Bursa’nın daha huzurlu, daha yaşanabilir bir şehir olması için Bursa İl Emniyet Müdürlüğü teşkilatına araç desteğinde bulunma kararı aldı.

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Bursa’yı ekonomik yönden geliştirmeye devam ederken, kent güvenliğine de büyük önem verdiklerini söyledi. Bursa TB olarak Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nün daha etkin ve hızlı bir şekilde hizmet vermesine yardımcı olmak adına araç hibe desteği kararı aldıklarını açıklayan Başkan Matlı, “Şehrimizin güvenliği ve huzuru için fedakârca çalışan emniyet güçlerimize destek olmak, toplumsal sorumluluğumuzun bir gereğidir. Bu meyanda,Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Bursa İl Şubesi tarafından yürütülen kampanya doğrultusunda, üyelerimizin de katkılarıylaİl Emniyet Müdürlüğümüze 10 araç bağışlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.Amacımız, şehrimizin güvenliğine katkı sağlamak ve toplumumuzun refahını artırmaktır” dedi.

Başkan Matlı’dan destek çağrısı

Kampanya kapsamında yapılan bağışların 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu`na göre vergi indirimine tabi tutulacağını hatırlatan Başkan Özer Matlı, hayırsever iş insanlarına destekte bulunmaçağrısı yaparak, “Bursa iş dünyası, sosyal ve kültürel değerlerine sahip çıkma konusunda her zaman duyarlı olmuştur. Yaşadığı şehre vefa noktasında büyük bir hassasiyet gösteren üyelerimiz ve hayırsever iş insanlarımızın katkılarıyla bağışlanan araç sayısını kısa sürede 30’a çıkarmayı hedefliyoruz. Bursa Ticaret Borsası olarak şehrimizin ticari hayatına katkı sağlarken, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kültürel ve sosyal gelişimine destek olacak her türlü çalışmada yer almayı sürdüreceğiz” diye konuştu.