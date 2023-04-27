Bursa Ticaret Borsası'nın 3 aylık tescil işlem hacmi yüzde 117 arttı

Tarım kenti Bursa’da, katma değerli üretime yönelik hayata geçirdiği projeler ile kent ekonomisine değer katan Bursa Ticaret Borsası, üyelerinden aldığı güç ile 2023 yılının ilk çeyreğinde tescil işlem hacmini 6 milyar liraya yükseltti.

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 2023 yılının ilk çeyrek tescil işlem hacmi rakamlarını değerlendirdi. 2022 yılını 17 milyar liralık rekor tescil işlem hacmiyle kapattıklarını dile getiren Başkan Matlı, Ocak-Şubat ve Mart aylarını kapsayan yılın ilk çeyreğinde tescil işlem hacmini bir önceki yıla göre yüzde 117 oranında arttırarak,2 milyar 783 milyon liradan 6 milyar 39 milyon liraya yükselttiklerini söyledi. Başkan Matlı, bu dönemde en çok işlem gören ürünlerin 1 milyar 942 milyon lira ile zeytin, 546 milyon lira ile et, 492 milyon lira ile mısır, 472 milyon lira ile canlı hayvan ve 345 milyon lira ile yaş sebze-meyve olduğunu belirtti.

TÜRİB üye sayısı yüzde 63 arttı

Bursa Ticaret Borsası, tescil işlem hacmi rakamlarındaki başarısını A grubu büyük hissedarları arasında yer aldığı Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) piyasasında da sürdürdü. TÜRİB ELÜS piyasasında, yılın ilk çeyreğinde alım-satımda 22 milyon kilogramlık işlem miktarına karşılık, 132 milyon 96 bin lira işlem hacmi rakamına ulaştıklarını açıklayan Başkan Özer Matlı, “TÜRİB sisteminin yaygınlaştırılması adına yürüttüğümüz tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri sonucunda Borsamız acente kaydındaki yatırımcı sayımızı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 63 oranında artırma başarısı gösterdik. Bununla birlikte yatırımcılarımızın TÜRİB ELÜS piyasasında en çok işlem gerçekleştirdiği ürünler mısır, buğday, arpa ve yulaf oldu” diye konuştu.

“Gücümüzü üyelerimizden alıyoruz”

Bursa Ticaret Borsası’nın bir asra yaklaşan hizmet serüvenindeen büyük gücünün üyeleri olduğunu ifade eden Başkan Özer Matlı, maliyetlerin her geçen gün arttığı, yüksek enflasyonun hâkim olduğu, küresel resesyon riski ve kuraklık tehlikesinin artarak devam ettiği bir dönemde tescil işlem hacmindeki artışın önemli olduğunu söyledi.Bursa Ticaret Borsası üyelerinin üretimin önündeki tüm engellere rağmen,faaliyetlerini özveriyle sürdürdüklerini kaydeden Başkan Matlı, “Bursa Ticaret Borsası olarak üyelerimize ihtiyaç duydukları her alanda en kaliteli hizmeti sunabilmek adına çalışırken, bir yandan da sorunların çözümü adına ilgili tüm kurumlarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. İnanıyorum ki hayata geçireceğimiz projeler ile önümüzdeki dönemde de yine üyelerimiz ile birlikte Borsamızı ve şehrimizi çok daha ileri noktaya taşıyacağız. Bu vesileyle Borsamıza değer katan tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.