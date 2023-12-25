Bursa Ticaret Borsası sürdürülebilir geleceğe odaklandı

Bursa Ticaret Borsası Akademi’de, sürdürülebilir gelecek oluşturma misyonu doğrultusunda, ‘Geleceğin Kanatları Altında’ temasıyla yıl boyunca düzenlenen sürdürülebilirlik eğitimleri tamamlandı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerde, sürdürülebilirlik alanındaki en güncel gelişmeler, yeni kavramlar ve yaklaşımlar detaylı bir şekilde ele alındı.

Bursa Ticaret Borsası’nın, hayat boyu öğrenmeyi destekleyen dijital eğitim vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Bursa TB Akademi’de, sürdürülebilirlik alanında yıl boyunca düzenlenen eğitimler sona erdi. Daha yaşanabilir bir dünya ve sürdürülebilir gelecek hayali ile ‘Geleceğin Kanatları Altında’ temasıyla “Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”, “Kurumsal Sürdürülebilirlik ve İş Hayatında Sürdürülebilir Yaklaşım”, “Döngüsel Ekonomi”, “Yeşil Mutabakat-Sınırda Karbon Vergisi ve Türkiye’yi Bekleyen Düzenlemeler”, “Sürdürülebilir Finans”, “Sürdürülebilirlik Raporları” konu başlıklarında düzenlenen eğitim serisi “Sürdürülebilir Tarım” eğitimi ile tamamlandı.

Sürdürülebilirlikte uzmanlaşma eğitimleri

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Güray Salihoğlu, Prof. Dr. Nezih Kamil Salihoğlu, Prof. Dr. Şule Turhan ile Sachi Consultancy Eğitmenleri Çiğdem Palalı ve Senem Tanju tarafından verilen eğitimlerin odağında, döngüsel ekonomi, iklim krizi, girişimcilik ve inovasyon gibi sürdürülebilirliğin temel kavramları yer aldı. Eğitim serisi çerçevesinde, çevresel etki, yeşil enerji kullanımı, atık yönetimi ve yenilenebilir kaynakları içeren konular detaylı bir şekilde işlendi. Eğitimlerin tümünü tamamlayan katılımcılar başarı belgesi almaya hak kazandı.

Ücretsiz sertifika programları ve kişisel gelişim zirveleri

Bursa TB Akademi’de, sürdürülebilirlik odaklı klasik eğitimlerin yanı sıra yıl boyunca katılımcıların kişisel gelişimlerine destek olacak çeşitli zirve programları da düzenlendi. Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım’ın konuk olduğu Tarımsal Arayış Zirvesi’nde, dünyanın en kritik ve stratejik sektörü tarım sektöründe yaşanan gelişmeler, güncel sorunlar ile tarımda teknoloji odaklı dönüşümün önemi konuşuldu. Akademi’de ayrıca, Bursa Ticaret Borsası üyelerinin küresel pazarlarda rekabet gücü kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla, Uluslararası Gıda Güvenliği Belgesi (BRCGS) sertifikası almak isteyen gıda sektörü firmalarına yönelik, küresel gıda güvenliği ve kalite gerekliliklerine ilişkin uluslararası düzeyde ücretsiz temel sertifika programları düzenlendi.

“Toplumsal bilinci artırmayı hedefliyoruz”

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, sürdürülebilirlik kavramının tüm dünyanın gündeminde olan kritik bir konu olduğunu söyledi. İş dünyasında ve toplumda sürdürülebilirlik bilincini artırmak amacıyla bu tarz eğitim faaliyetlerine ayrı önem gösterdiklerini kaydeden Başkan Özer Matlı, “Bursa TB Akademi’de düzenlemiş olduğumuz sürdürülebilirlik eğitimleri ile sadece bilgi aktarmakla kalmıyor, aynı zamanda katılımcıların sürdürülebilirlik alanındaki yenilikçi ve pratik çözümlere odaklanmalarına da imkan tanımış oluyoruz” dedi.

“Zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var”

İklim krizinin derinleştiği, kaynakların hızla tükendiği günümüzde artık hayatın her alanında zihinsel dönüşüme olan ihtiyacın arttığını dile getiren Başkan Matlı, sürdürülebilirliğin bir zorunluluk haline geldiğini belirtti. Özer Matlı, “2021 yılında gelişim platformu olarak hayata geçirdiğimiz Bursa TB Akademi’de bu alandaki bilgi birikimimizi paylaşmaya ve sürdürülebilir bir gelecek için katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Özellikle yeni dönemde sürdürülebilirlik alanında çok daha zengin içerikler ile bu konudaki toplumsal bilgi düzeyi ve farkındalığı artırmak amacıyla, özgün eğitimler düzenleyerek üyelerimiz başta olmak üzere toplumumuzun bilgi birikimini artırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.