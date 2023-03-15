Bursa Ticaret Borsası üyeleri, UR-GE projesi ile dünyaya açılıyor

Bursa Ticaret Borsası tarafından Ticaret Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen Gıda UR-GE Projesi bilgilendirme toplantısında konuşan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan, proje ile firmaların ihracat kapasitelerini artırarak, Bursa’nın küresel gıda pazarından daha fazla pay almasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), üyelerinin ticari hayatlarına katkı sağlayacak projeler üretmeyi sürdürüyor. Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların uluslararası pazarlarda rekabet gücünü ve ihracatını arttırmak amacıyla hayata geçirilen ve Ticaret Bakanlığı’nca desteklenen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi bilgilendirme toplantısı, Bursa Ticaret Borsası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Bursa TB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İbrahim Özhan ile İsmail Aslım, Meclis Başkan Yardımcısı Hasan Çetin, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile üye firma temsilcileri katıldı.

Türkiye gıda sektöründe bölgesel üs

Toplantının açılışında konuşan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan, Türkiye’nin gıda ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve ihracatı konusunda bölgesel bir üs konumunda olduğunu söyledi. Gıda ve içecek sektörünün 22,7 milyar dolar ihracat, 18,6 milyar dolar ithalat ile 4,1 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir sektör olduğunu dile getiren İbrahim Özhan, “Artık günümüzde ülkeler iklim, ürün çeşitliliği, genetik zenginlik gibi sahip oldukları avantajlarını, ekonomik ve milli değer haline getirme çabasında. Bu nedenle gıda sanayinin rekabet gücünün artırılması ve yapısal değişimlerinin hızlandırılması çok önemli. Tarım ve gıda sanayinin entegrasyonun yaygınlaştırılması, hammadde üretimini artırıcı ve çeşitlendirici faaliyetlerin geliştirilmesi, KOBİ’lerimizin etkinliklerinin artırılması, gıda sektörünün bütün dallarında teknolojik yenilenme ve kalite sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılması son derece elzemdir” diye konuştu.

“Üyelerimizin ihracat kapasitelerini artırmayı hedefliyoruz”

Bursa’nın sanayi ve tarım kenti olduğunun altını çizen İbrahim Özhan, Gıda UR-GE Projesi ile gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaları çok daha güçlü bir konuma getirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Özhan, “Türkiye tarım ihracatından ancak yüzde 4 civarında pay alabilen, fakat bunun çok daha fazlasını yapabilecek potansiyele sahip şehrimizde, üyelerimizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla başlattığımız “Gıda UR-GE” projemizle KOBİ’lerimizi hem kurumsal anlamda hem de yapısal olarak geliştirmeyi ve onların ihracat kapasitelerini artırmayı hedefliyoruz. Odağına büyümeyi, yenilenmeyi, ihracatı, rekabeti koyan bu anlamlı iş birliğinin, çok güzel neticeleri olacağı kanaatindeyim” dedi.

“Hedef firmaları uluslararası pazarlara taşımak”

Açılış konuşmasının ardından Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi’ne ilişkin sunum yapan İnova Akademi Uzmanı Varol Ünel, UR-GE Projesi’nin ana amacının kümelenme içinde yer alan firmaların uluslararası pazarlara açılmasını sağlamak ve bu yöndeki girişimlerini desteklemek olduğunu dile getirdi. Ünel, iş birliği kuruluşun Ticaret Bakanlığı’na proje başvurusu yaptıktan sonra küme firmalarının yol haritasını belirleyerek, eğitim, danışmanlık ve hedef pazarlara yönelik pazarlama faaliyetleri gerçekleştirildiğini kaydetti.

Ticaret Bakanlığı’ndan UR-GE projelerine yüzde 75 destek

UR-GE programlarına yalnızca sermaye şirketlerinin katılabileceğini vurgulayan Varol Ünel, proje çerçevesinde verilen desteklerden bahsetti. Ünel, işbirliği kuruluşlarının önderliğinde, ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık ve istihdam desteği, yurt dışı pazarlama ve ticaret heyetleri ile alım heyetleri gibi ihracata yönelik eylem ve faaliyetlerin Ticaret Bakanlığı tarafından yüzde 75 oranında desteklendiğini kaydederek, “Ayrıca 36 ay süren ve başarılı bulunması halinde 2 yıl daha uzatılabilen UR-GE programı çerçevesinde düzenlenen yurt dışı pazarlama ve küme tanıtım faaliyetleri ile alım heyeti organizasyonlarının destek miktarlarının program başına 2 milyon 500 bin lirayı bulurken, sanal yurt dışı faaliyetleri ise 800 bin liraya kadar desteklenmektedir. Bunun yanı sıra Ticaret Bakanlığı tarafından azami 10 programa kadar destek sağlanmaktır” diye konuştu.

Bursa Ticaret Borsası tarafından başlatılan Gıda UR-GE Projesi başvuruları 17 Mart 2023 Cuma gününe kadar devam ediyor.