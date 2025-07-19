Bursa trafiğinde tehlikeli oyun

Bursa'da çocukların otobüsün arkasına patenle tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi. O anları da çocuklardan biri cep telefonuyla kaydetti.

Bursa trafiğinde tehlikeli oyun
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-

Bursa’da çocukların otobüsün arkasına patenle tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi. O anları da çocuklardan biri cep telefonuyla kaydetti.

Bursa’da bir grup çocuk, ayaklarındaki patenlerle seyir halindeki özel halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerledi. O anlar çocuklardan biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, çocukların hiçbir güvenlik önlemi almadan otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yaptığı görülüyor. Durumu fark eden bazı sürücüler de korna çalarak çocukları uyardı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb