Bursa Ülkü Ocakları'ndan 'uyuşturucuya hayır' kampanyası

Bursa Ülkü Ocakları tarafından başlatılan ‘Uyuşturucuya hayır, sanat ve spora evet’ kampanyası Türkiye’de büyük destek gördü.

Bursa Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Saltık, "Ocağa giden gençlerimizden, madde bağımlısı, hırsız, vatan haini, devlet düşmanı olmaz. Alparslan, Fatih, Atatürk, Başbuğ olur. Adam olur. Bunun için diyoruz ki, ’Ey Türk gençliği damarlarındaki asil kanı kirletme, bir kereden bir şey olmaz deme uyuşturucuya hayır de.’ Geleceğimizi tehdit eden en acımasız tuzak uyuşturucu belasıdır. Buna dur demek için Bursa Ülkü Ocakları önderliğinde başlattığımız kampanya dâhilinde gençlerimizi ailelerimizi bilgilendirmek adına broşürler hazırlatıp bunları dağıtırken bir yandan da çeşitli seminerler düzenliyoruz. Çocuklarımız ocaklara gelsin burada aile şefkati görecekler kötü alışkanlıklardan uzak duracaklardır. Kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ülkü Ocakları tarafından başlatılan kampanya hakkında konuşan Yenişehir Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Mehmet Kata ise, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin zehirlenmemeleri için toplum olarak hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Başlatılan kampanyaya her kesimden büyük destek var. Bizler toplumu bilgilendirmek için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Türkiye’de vatandaşlarımızın destekleri bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.