Bursa Ulu Cami'de Filistin halkı için dua edildi

Bursa’da Ulu Cami’de kılınan cuma namazı sonrasında eller Filistin için semaya kalktı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 90 bin camide Filistin halkı için dualar edileceğini duyurmuştu. Bursa Ulu Cami’de kılınan cuma namazının ardından Filistin halkının yaşadığı zulmün son bulması için dua edildi. Namazın ardından eller hep birlikte Filistin için semaya kalktı.

Cuma namazı sonrası 90 bin camide Filistin için edilen duanın ardından konuşan Murat Kızıltaş, “Cuma namazımızı kıldık, duamızı ettik. Maalesef kutsal topraklarımız İsrail güçleri tarafından işgal altında, zulüm görüyor. Elimizden şu anlık sadece boykot ve dua etmek geliyor. İnşallah kutsal topraklarımız özgürlüğüne kavuşacaktır” dedi.