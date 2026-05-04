Bursa Uludağ'da kış geri döndü

Türkiye'nin önemli doğa ve kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da kış şartları yeniden etkisini gösterdi. Hafta sonu etkili olan yağışların ardından kar kalınlığı 62 santimetreye yükseldi.

1 Mayıs’ta 45 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı, 2 günde 17 santimetrelik artışla 62 santimetreye ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bölgede bugün de yoğun kar yağışı bekleniyor.

Hava sıcaklığının gün içerisinde en yüksek eksi 3, en düşük ise eksi 4 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.