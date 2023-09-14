Bursa UMKE sel felaketinin yaralarını saracak

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 10 kişilik UMKE ekibi, Libya’da yaşanan sel felaketinde görev yapmak üzere yola çıktı.

Libya’da binlerce insanın yaşamını yitirdiği sel felaketi sonrası Türkiye’den yardım eli gecikmedi. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen yardım çalışmaları çerçevesinde Bursa’dan 10 kişilik UMKE ekibi, afetzedelere sağlık hizmeti sunmak üzere görevlendirildi. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı’nda toplanan ekipler, vakit kaybetmeden Libya’ya doğru hareket etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Bakanlığımız tarafından bölgede kurulan sahra hastanesinde görev yapacak olan ekiplerimiz, selden etkilenen yerel halkın yaralarını saracak. Tüm ekiplerimize görev yerlerinde başarılar diliyorum. Selden etkilenen tüm Libya halkına da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.