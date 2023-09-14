Bursa UMKE sel felaketinin yaralarını saracak

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 10 kişilik UMKE ekibi, Libya'da yaşanan sel felaketinde görev yapmak üzere yola çıktı.

Bursa UMKE sel felaketinin yaralarını saracak
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 10 kişilik UMKE ekibi, Libya’da yaşanan sel felaketinde görev yapmak üzere yola çıktı.

Libya’da binlerce insanın yaşamını yitirdiği sel felaketi sonrası Türkiye’den yardım eli gecikmedi. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen yardım çalışmaları çerçevesinde Bursa’dan 10 kişilik UMKE ekibi, afetzedelere sağlık hizmeti sunmak üzere görevlendirildi. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı’nda toplanan ekipler, vakit kaybetmeden Libya’ya doğru hareket etti.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Bakanlığımız tarafından bölgede kurulan sahra hastanesinde görev yapacak olan ekiplerimiz, selden etkilenen yerel halkın yaralarını saracak. Tüm ekiplerimize görev yerlerinde başarılar diliyorum. Selden etkilenen tüm Libya halkına da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.