Bursa Valiliği Protokol Müdürlüğü'ne Yusuf Bulut atandı

Orhangazi'de yaklaşık 1 yıldır Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Yusuf Bulut, Valilik kararı ile Bursa Valiliği il protokol müdürlüğü görevine atandı. Orhangazi Kaymakamlığında görev yapan Yazı İşleri Müdürü Yusuf Bulut, valiliğin dünkü resmi yazısı ile Bursa Valiliği Protokol müdürlüğü görevine atandı. Yusuf Bulut, valilikteki yeni görevine başladı.

Bursa Valiliği Protokol Müdürlüğü'ne Yusuf Bulut atandı
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Orhangazi’de yaklaşık 1 yıldır Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Yusuf Bulut, Valilik kararı ile Bursa Valiliği il protokol müdürlüğü görevine atandı. Orhangazi Kaymakamlığında görev yapan Yazı İşleri Müdürü Yusuf Bulut, valiliğin dünkü resmi yazısı ile Bursa Valiliği Protokol müdürlüğü görevine atandı. Yusuf Bulut, valilikteki yeni görevine başladı.

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