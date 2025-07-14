Bursa Valiliği, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi

Bursa Valiliği, 15 Temmuz’un 9. yıl dönümünde şehit yakınları ve gazilerin onuruna anma programı düzenledi.

Bursa Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı. Şehit yakınları ve kahraman gazilerin onuruna düzenlenen etkinlikte duygusal anlar yaşandı, aziz şehitler dualarla anıldı.

Programda konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, şehit ailelerine ve gazilere gösterdikleri metanet ve fedakârlık için şükranlarını sundu. Vali Ayyıldız, "Yüz yıl önce Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nın evrelerinde, bağımsızlık sevdası ve vatan aşkıyla yoğrulmuş bir şuurla zalimin karşısına dikilen ecdadın torunları, aynı ruh ve inançla 15 Temmuz’da da yedi düvelin ve onun iş birlikçilerinin karşısına çıkmıştır" diye konuştu.

Konuşmasında, şehitlerin emanetleri olan aileleriyle ve gazilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ayyıldız, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. "Bu millet, şehitleriyle ve gazileriyle her zaman onur duymaktadır" dedi.

Program sonunda Vali Ayyıldız, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlere Allah’tan rahmet, kahraman gazilere ise sağlık ve afiyet dileklerinde bulunarak sözlerini tamamladı.