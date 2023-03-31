Bursa Valiliğinden fırtına uyarısı
Bursa Valiliği, fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.
Bursa Valiliği, fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.
Bursa Valiliğinin, yarın saat 11.00’den başlayıp pazar sabahı 06.00’ya kadar sürmesi tahmin edilen kuvvetli rüzgar uyarısında, şu ifadelere yer verildi:
"Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; ilimizde rüzgarın, Cumartesi (yarın) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer hamleli fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde 70-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."