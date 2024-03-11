Bursa Valisi Demirtaş: 'Hırsızlık olayları yüzde 80.73 azaldı'

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Geldiğimiz günden beri asayiş olaylarında yüzde 7.2’lik azalma yaşandı. Ayrıca hırsızlık olayları da yüzde 80.73 azaldı" dedi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayın ile göreve geldiği günden itibaren düşüş gösteren suç oranlarını açıkladı. Vali Demirtaş’a İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur, Sahil Güvenlik Komutanı Erdal Kıreker ve İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu eşlik etti.

Demirtaş, Bursa Valiliği hesabından yaptığı açıklamada, "Göreve başladığım 20 Ağustos 2023 tarihi ile ilimizin huzur ve güvenliğini, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için valiliğimiz koordinesinde mülk idare amirlerimiz, emniyetimiz, jandarmamız ve sahil güvenlik birimlerimiz ile büyük bir gayretle çalışıyoruz. Asayiş olaylarında genel toplam olarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7.2’lik azalma yaşanmış olup, aydınlatma oranı yüzde 80,8’den yüzde 89,5’e yükselmiştir. Olayları bazı suç gruplarına göre değerlendirdiğimizde, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 34,8’lik azalma yaşanmış olup, aydınlatma oranı yüzde 48,4’ten yüzde 63,1’e yükselmiştir. Topluma karşı işlenen suçlarda, yüzde 22,4’lük artış yaşanmış olup, aydınlatma oranı ise yüzde 96,7’den yüzde 97,6’ya yükselmiştir" dedi.

6 bin 87 aranan şahıs yakalandı

Açıklama şöyle devam etti: "Topluma karşı işlenen suç sayılarındaki artışın sebebi ise ‘uyuşturucu ile mücadele’ çerçevesinde kararlılık ile yapmış olduğumuz operasyon faaliyetleridir. Bursa’da göreve başladığımız ağustos ayından itibaren, geçen süre zarfında evden hırsızlık, otodan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, yankesicilik ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda da geçen yıl aynı dönemle kıyasladığımızda olay sayılarında azalma, aydınlatma oranlarında ise artış meydana gelmiştir. Otodan hırsızlık olaylarında, yüzde 80,73’lük azalma yaşanmış olup, aydınlatma oranı ise yüzde 29,13’ten yüzde 64,29’a yükselmiştir. 7 aylık dönem içerisinde, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar ve planlı operasyon çerçevesinde bin 378’i hırsızlık, 208’i dolandırıcılık, 156’sı yağma, 149’u cinsel saldırı, 76’sı öldürme suçları, 51’i terör suçları 926’sı narkotik suçları, 259’u KOM suçları ve 2 bin 884’ü diğer suçlar olmak üzere toplam 6 bin 87 aranan şahıs yakalanmıştır. Bu şahısların 366’sı 10 yıl ve üzeri, 617’si 5 ve 10 yıl arası, 5 bin 104’ü ise 0 ile 5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslardır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İçişleri Bakanımızın talimatları ile Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın ardı ardına gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sayesinde kaçakçılara ve organize suç örgütlerine göz açtırmıyoruz. Kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde icra edilen faaliyetler neticesinde göreve geldiğimiz günden itibaren bin 228 şahıs yakalanmış olup, yakalanan şahısların 191’i tutuklanmıştır."

5 farklı suç örgütü çökertildi

Organize suç örgütleriyle mücadele çerçevesinde 5 farklı suç örgütünün çökertildiğini, 24 şahsın tutuklandığını aktaran Vali Demirtaş, "Diğer kaçakçılık suçlarıyla mücadele maksadıyla 19 farklı dosyada 270 şüpheli şahıs hakkında yapılan operasyonlarda 49 şahıs tutuklanmış 63 şahıs hakkında ise adlî kontrol kararı verilmiştir. Geleceğimizin teminatı kıymetli evlatlarımızı, uyuşturucu belasından uzak tutmaya yönelik çalışmalarımız ise hızla devam etmektedir. Narkotik suç oranlarında önceki döneme göre, 7 ayda yüzde 33’lük bir artış yaşanmış, 8 bin 274 narkotik olayı gerçekleşmiştir. Bu olaylarda kolluk birimlerimizin fedakâr çalışmaları sayesinde 9 bin 177 şahıs yakalanmış olup, 729 şahıs ise tutuklanmıştır. Narkotik olaylarındaki bu artışın sebebi ise narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde yapmış olduğumuz kararlı operasyonlardır. Hepimizi derinden üzen bu hassas konuda, gençlerimizi zehirlemeye çalışan ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcıları ile etkin bir şekilde mücadele ediyoruz. Huzur ve güven ortamının sağlanması maksadıyla yürüttüğümüz çalışmaları, bu bataklığı kurutana kadar 7/24 sürdüreceğiz. Bizlerin en önemli görevi, ilimizin huzur ve güvenliğini sağlamaktır. Bursa’yı daha huzurlu ve güvenli bir hâle getirmek için sizleri iş birliği içerisinde çalışmaya davet ediyorum. Sizlerden ricam, huzurumuzu bozmaya yönelik herhangi bir tespit ve şüphede, 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığı ile ihbarlarınızı bildirmeniz. Aziz milletimizin huzuru, güvenliği, birlik ve beraberliği için başta terör örgütleri olmak üzere, uyuşturucu ve bütün suç örgütlerine karşı mücadelemiz, azim ve kararlılık ile devam edecektir. Bu huzurun sağlanmasında, mesai saati gözetmeksizin çalışan, büyük emek harcayan kaymakamlarımıza, Emniyet Müdürü’ne, Jandarma Komutanı’na, Sahil Güvenlik Komutanı’na ve bütün kolluk görevlilerimize, katkıları için hemşehrilerime teşekkür ediyor, ramazan ayını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.