Bursa Valisi Demirtaş sanayicilerle buluştu

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, 150’yi aşkın işletmenin faaliyet gösterdiği, 3 bini aşkın kişiye istihdam sağlayan, 100 milyon dolardan fazla dış ticaret hacmi ile öne çıkan Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa’nın en yeni Organize Sanayi Bölgelerinden biri olan Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayicilerle bir araya geldi. Nilüfer İlçe Kaymakamı Murat Süzen, Nilüfer İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdal Aktaş, Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Murat Çağlar ile birlikte bölgede incelemelerde bulunan Demirtaş, Ayaz Kauçuk’u ziyaret etti.

Ayaz Kauçuk Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Özdoğan, “1970 yılında, çeşitli sanayi alanları ve uygulamaları için yüksek kalitede kauçuk ve plastik parça üretimi hedefiyle kurulan firmamız bugün, tarım, hayvancılık ve otomotiv sektörleri başta olmak üzere otomotiv endüstrisinin ihtiyaçlarına uygun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. 100’ü aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. Milli değerlerimize sadık bir misyonla, Türkiye’nin istihdam, üretim, ihracat hedefleri doğrultusunda çalışmalarımıza güçlü bir şekilde durmadan devam edeceğiz” dedi.