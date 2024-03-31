Bursa Valisi Mahmut Demirtaş oyunu kullandı

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş oyunu ailesi ile birlikte Hamzabey Ortaokulu'nda kullandı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş oyunu kullandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş oyunu ailesi ile birlikte Hamzabey Ortaokulu’nda kullandı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ailesi ile birlikte Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu Hamzabey Ortaokulu’nda kullandı. Vali Demirtaş yaptığını açıklamada, "Hemşehrilerimizin huzur ve güven ortamında oy vermeleri için tüm tedbirlerin alındığını belirtiyor, seçim sonuçlarının vatanımız ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

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