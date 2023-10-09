Bursa'ya bir Avrupa şampiyonluğu daha

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle başarı çıtasını sürekli yükselten Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün bir sporcusu daha satrançta Avrupa Şampiyonu oldu.

Slovenya’da düzenlenen 2023 Avrupa Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonaları’nda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççı Arya Aydoğan bir Avrupa şampiyonluğu, bir de Avrupa üçüncülüğü kazandı. Brezice’de gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcumuz Arya Aydoğan, 12 yaş kızlar kategorisinde şampiyonluğu kaptırmadı. Arya Aydoğan, 18 maçta 14 puanla Avrupa’nın zirvesinde yer aldı.

2023 Avrupa Yaş Grupları Yıldırım Satranç Şampiyonası’nda da hamle yapan Arya Aydoğan, 9 maçta 6,5 puanla Avrupa üçüncüsü oldu. Milli sporcu, böylece oynadığı iki Avrupa Şampiyonası’nda ülkemize bir altın bir bronz madalya kazandırmayı başardı.