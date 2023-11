Bursa'ya Eczacılık Kültürü Müzesi kurulacak

TAKİP ET

Şehre kazandırdığı müzelerle kültürel mirası geleceğe aktaran Nilüfer Belediyesi, yakında ziyarete açılacak olan Sağlık Müzesi’nden sonra kente bir de Eczacılık Kültürü Müzesi kazandıracak.

Nilüfer Belediyesi, kente bir müze daha kazandırıyor. İhsaniye’de Sağlık Müzesi ile aynı binada yeralacak olan müzede; yıllardır mesleğine ilişkin araştırmalar yapıp belge toplayan, antikacılar ve mezatlardan eserler elde eden Eczacı Sinem Us’un koleksiyonu sergilenecek.

Müzede eczacılık mesleğinin gelişimini yansıtan belgelerin yanı sıra Salvador Dali ve Rembrandt’ın bir eczacıyı çizdiğine dair belgeler, meslekle ilgili farklı dökümanlar, Kızılay köşesi, Birinci Dünya Savaşı’nda cephede kullanılan ilaç şişeleri, buradaki eczacıların hikayeleri, objeler, ilaç yapım aletleri gibi parçalar yer alacak.

Tasarımını Ayhan Doğan, küratörlüğünü ise Sunay Akın’ın yapacağı müzeye ilişkin taraflar arasında bir protokol imzalandı. Nilüfer Belediyesi Halkevi Binası’nda yapılan protokol törenine Eczacı Sinem Us, şair, yazar, araştırmacı Sunay Akın, Tasarımcı Ayhan Doğan ile Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER) Başkanı Levent Yiğit katıldı.

Böyle bir çalışmaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, geniş koleksiyonu nedeniyle Us’u kutladı. Dr. Ceyhun İrgil’in katkılarıyla hazırlanan Sağlık Müzesi’ni yakında ziyarete açacaklarını belirten Başkan Erdem, aynı binanın bir diğer katını da Nilüfer Belediyesi-Sinem Us Eczacılık Kültürü Müzesi’ne ayıracaklarını kaydetti.

14 Mart 2024 tarihinde hizmete girmesi planlanan ‘Nilüfer Belediyesi-Sinem Us Eczacılık Kültürü Müzesi’nin protokolünü Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile birlikte imzalayan Eczacı Sinem Us, bu müzeyi bir süre önce kaybettiği babası Dr. Atilla Us’a ithaf ettiğini söyledi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e desteğinden dolayı teşekkür eden Us, bu müzede doğayı anlatmaya çalışacaklarını ve eczacılık kültürünü anlatan ideal bir müze Tacaklarını söyledi.

Sunay Akın ise kurulacak müzenin sağlıklı bir yaşamın ilk adımı olan doğayı korumayı anlatacağını kaydetti. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in önemli bir çalışmaya katkı sağladığını anlatan Akın, “Bursa’nın en önemli yerlerinden olan bir binayı sadece bu konuya ayırarak, bir müze olmasını kararlaştırdı. Türkiye’de müzecilik anlamındaki en özgün çalışmalardan biri ortaya çıkacak” diye konuştu.