Bursa'ya gezmek için gelen aile hırsızların hedefi oldu

Bursa'nın İznik ilçesine gezmek için gelen ailenin aracındaki çantayı çalarak kaçan hırsızlar, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Bursa'ya gezmek için gelen aile hırsızların hedefi oldu
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Bursa’nın İznik ilçesine gezmek için gelen ailenin aracındaki çantayı çalarak kaçan hırsızlar, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

İznik ilçesine gezmek için gelen aile otomobille seyir halindeyken kendilerine yaklaşan 2 kişi, araçtaki gözlerine kestirdikleri çantayı çalarak kayıplara karıştı. Kredi kartı, takı ve birçok değerli eşyanın bulunduğu çantanın sahibi, durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin takibi sonucu 2 şüpheli yakalandı. Bulunan çanta sahibine teslim edilirken, şüpheliler E.D. ve Ş.A.K. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.