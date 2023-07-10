Bursa'ya gezmek için gelen aile hırsızların hedefi oldu
Bursa'nın İznik ilçesine gezmek için gelen ailenin aracındaki çantayı çalarak kaçan hırsızlar, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.
Bursa’nın İznik ilçesine gezmek için gelen ailenin aracındaki çantayı çalarak kaçan hırsızlar, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.
İznik ilçesine gezmek için gelen aile otomobille seyir halindeyken kendilerine yaklaşan 2 kişi, araçtaki gözlerine kestirdikleri çantayı çalarak kayıplara karıştı. Kredi kartı, takı ve birçok değerli eşyanın bulunduğu çantanın sahibi, durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin takibi sonucu 2 şüpheli yakalandı. Bulunan çanta sahibine teslim edilirken, şüpheliler E.D. ve Ş.A.K. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.