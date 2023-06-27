Bursa'ya hizmet bayramı geliyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, halen 17 ilçede yapımı devam 40-50’ye yakın projelerinin açılışa hazır hale geldiğini ve temmuz ayı itibariyle bu yatırımların bir bir hizmete açılacağını söyledi.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bayramların birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, paylaşmanın en çok hissedildiği günler olduğunu hatırlatarak, bayramın bu duygularla dolu dolu yaşanmasını diledi. Türkiye’nin daha yeni seçim sürecinden çıktığını, ancak 9 ay sonra yerel seçimlerin yapılacağını kaydeden Başkan Aktaş, “Bu tip toplantılarda proje anlatan biri değilim. Ancak ‘neden projeleri anlatmıyorsun’ diye bazı serzenişler oluyordu. Bugüne kadar yapılanlar bir kenara bugünden sonra açılacak 40-50 tane projemiz var. Hepsi farklı ilçelerimizde. Kimisi gençlerle, kadınlara ilgili, kimisi ekonomi, sosyal hayat ve ulaşımla ilgili. Temmuz ayı itibariyle yoğun açılışlara başlıyoruz. 9 ay sonra yapılacak yerel seçimde Rabbim inşallah bizleri mahcup etmesin. Bana verilen unvan ne olursa olsun Allah’ın izniyle bu bayrağı aynen 14 Mayıs’ta ve 28 Mayıs’ta olduğu gibi en yukarılara dikmek adına el birliğiyle, gayretle mücadele edeceğimi özellikle ifade etmek istiyorum” dedi.

Açılışlar başlıyor

Başkan Aktaş, konuşmasında açılış aşamasına gelen projeleri de saydı. Önceliği ulaşım projelerine veren Başkan Aktaş, Balıklıdere Köprüsü ve çevre yolu, Acemler Hürriyet bağlantı yolu ve kavşakları, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi otoyol bağlantı yolu, 3 kilometrelik Şehir Hastanesi Mudanya yolu bağlantısı, Esenevler Kavşağı Erdoğan Cadde bağlantı düzenlemesi ile Stadyum Soğukkuyu bağlantı Köprüsü’nün kısa süre içinde tamamlanıp, hizmete açılacağını söyledi. Başkan Aktaş’ın açılışını müjdelediği yatırımlardan bazıları şöyle:

“Çekirge Teras Projesi, Büyükoran, Orhaneli ve Karacabey itfaiye binaları, Bayraktepe Sosyal Tesisleri Yeşil Türbe çevre düzenlemesi, Arabayatağı Pazar alanı, Ümitalan Mahalle Konağı, İznik Roma Tiyatrosu restorasyonu, 8 yeni Anakucağı, Gülbahçe Meydan ve Aile Sağlık Merkezi, Havuzlu Park, Karacabey Kültür Merkezi, Cerrah Spor Tesisleri, Mustafakemalpaşa Gençlik ve Spor Merkezi, Hasköy Mesire Alanı, Demirtaş Parkı, Orhangazi Şehit Erhan Öztürk Parkı, Yenibağlar Spor Tesisi, Akçalar futbol sahası, Demirtaş Spor Tesisleri, Atıcılar Okçuluk Tesisi, Büyükorhan Düğün Salonu ve meydan projesi, Ziraat Mektebi, Hanlar Bölgesi, Emek Hatice Kübra İlgün Spor Tesisi, Gürsu Yenidoğan Gençlik Merkezi, Osmangazi Panayır Spor Tesisleri, Millet Mahallesi Gençlik ve Spor Merkezi, Uludağ Üniversitesi Gençlik Merkezi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Doğu Bölgesi Gasilhane ve Defin Hizmetleri binası.”

Bu yatırımların hepsinin Mart 2024’e kadar hizmete açılacağını dile getiren Başkan Aktaş, “Bunlar yaptıklarımızdan sadece bir kısmı. Son olarak şunu da ifade ediyorum. Hem büyükşehir belediyemiz hem de ilçe belediyelerimiz olarak deprem bölgesinde harika işler yaptık. Deprem bölgelerinde nasip olursa bizim de Büyükşehir olarak bir nişanımız olacak. Hatay Ulu Cami’yi de Büyükşehir Belediyesi olarak biz ayağa kaldıracağız. İnşallah daha güzellerini yapmak nasip olur. Tekrar bayramınız mübarek olsun” diye konuştu.