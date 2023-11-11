Bursa'ya kurulacak entegre katı atık tesisi 100 bin hanenin elektriğini karşılayacak

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde maden sahaları ile çevrili alanda kurulacak Batı Belgesi Entegre Katı atık tesisinin 100 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağı bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 4 yıllık ÇED süreci tamamlanan ve önümüzdeki günlerde temeli atılması planlanan Batı Bölgesi Katı Atık Entegre Tesisi’nin Avrupa’da 570 örneğinin bulunduğunu bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, tesis çöplük olmayacak, gelişen teknolojilere ve mevzuatlara uyumlu olarak atıkların işlenerek enerji ve ham madde üretmesi sağlanacak.

Tesis en yakın yerleşime 1,5 kilometre uzaklığında. Kayapa ve Kuruçeşme ile maden sahaları ile çevrili bölgede 185 hektar alanda inşa edilecek tesis için 3 farklı üniversiteden uzmanlar olumlu görüş bildirdi.

Su kaynaklarına, rüzgar durumuna ve bulunduğu konuma göre 31 kriterde sınavı geçen yeni tesis bilimsel çalışmalara göre en uygun yer olarak belirlendi. Tesisten kaynaklı koku sorunu olmayacak. Proje şehrin güney batısında. Kapalı alanlardan oluşacağı için koku problemi olmayacak.

Tesis için bölgeye alternatif yol yapılacak. Yerleşim alanları dışından geçecek. Entegre katı atık tesisleri için yer seçim izin ÇED süreçleri uzun zaman alıyor.

Kayapa Kuruçeşme için süreç 4 yılda gerçekleşti. Aralık 2023’te ÇED süreci sona ermiş olacak. Mevcut kent düzenli depolama alanının 2027’ye kadar kullanılacağı düşünüldüğünde hızla yapılması gerekiyor. Tesis yapılmazsa, maden ocaklarıyla çevrili alan maden ocakları tarafından kullanılmaya devam edecek

Tesis 30 yıl hizmet verecek. 100 bin konutun enerjisini üretecek tesis, sanılanın aksine bölgeye ve Bursa’ya çevresel ve ekonomik anlamda fayda sağlayacak.