Bursa'ya nefes aldıran kavşak hizmete girdi

Sabahları yüzde 32 akşamları ise yüzde 50 trafiğin azalmasına vesile olan adliye kavşağı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımı ile açıldı. 2. bölge 1. sıra AK Parti Bursa Milletvekili adayı da olan Varank, "Yeni yapılan otobanlarda bile trafik yoğunluğunu görüyoruz. Otoyolları köprüleri yapmasaydık, bu bayramda kimse bir yerden bir yere gidemezdi" diye konuştu.

Yoğun katılım ile köprü üzerinde yapılan açılışta konuşan Bakan Varank, "Biz Bursa’nın günden güne geliştiğinin farkındayız. Şehri planlarken bir adım ötesini düşünmek zorundayız. Bu da önemli bir vizyon gerektiriyor. Şehrin 10-20 yılını düşünerek adım atmak çok önemlidir. Bayram tatilini geçirdik. Yeni yapılan otobanlarda bile trafik yoğunluğunu görüyoruz. Otoyolları köprüleri yapmasaydık. Bu bayramda kimse bir yerden bir yere gidemezdi. Bu vizyonsuz muhalefetin Türkiye’yi yönettiğini düşünün. O zaman bu şehirlerin hali ne olurdu. Bu yapılan yolların sadece turist taşımakta kullanıldığını sanıyorlar. Eskiden tırlar gündüz bekleyip gece geçerlerdi. Sadece ulaşımda değil her alanda biz bu şehre ve ülkeye yatırımları kazandırmaya devam edeceğiz. Bursa’yı da Avrupa’da tanınır bir şehir haline getireceğiz. Biz her zaman yapmanın, üretmenin derdinde olduk" şeklinde konuştu.

Kimin ne dediğine bakmadan yola devam edeceklerini belirten Varank, "Bakan olarak ben kürsüdeyim. Ama Togg daha çok ilgi odağı oldu. Bizi eleştirenler de yavaş yavaş bu noktaya gelmeye başladılar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul hariç Türkiye’nin her tarafını dolaşıyor. ’Bu Togg’u bana verseler, ben bakanlardan 100 kat daha fazla havasını arttırırım’ demiş. Yani bunun fabrikası nerede diye sormaktan, bunu bana verin havasını arttırayım demeye gelmeleri de aslında bir ilerlemedir. Aynı zamanda bir acziyet ifadesidir. Demek ki kendi havası kendine yetmiyor ki, Togg’un havasına ihtiyacı var. Ama biz öyle Togg’un havasını kendisine kolay attırmayız. Ben buradan yeniden bir çağrıda bulunayım. Eğer, Ekrem İmamoğlu Türkiye’nin otomobili Togg’a binip bir tur atmak istiyorsa, ben ona bir tur için bu arabayı veririm. Ama bir şartım var. Yanına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu oturtacak. Önce Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek, sonra Osmangazi Köprüsü’nden geçecek. İstanbul-İzmir Otobanını kullanacak. 1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nasıl bir lider olduğunu içselleştirecek. O zaman kendisine bir tur için bu arabayı veririz" dedi.

Bursa’nın her geçen gün gelişen ve büyüyen bir şehir olduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Yapılan araştırmalar, çok değil 13-14 yıl sonra Bursa nüfusunun 4 milyonu aşacağı yönündedir. Kavşaklarda uyguladığımız akıllı dokunuşlar, yeni yol yapımları, yol genişletmeleri, asfaltlama çalışmaları, köprü yapımı, toplu ulaşımda iyileştirmeler gibi projeleri hayata geçirerek Bursa’nın ulaşım sıkıntısını rahatlattık. Yeni adliye kavşağı ile birlikte 11 Eylül Bulvarı üzerinde yer alan sinyalize kavşak kaldırılarak, kentin doğu ve batı bölgesinden gelen araçların herhangi bir beklemeye maruz kalmaksızın kesintisiz, güvenli ve hızlı bir şekilde erişimine imkan sağladık. Bu kavşakla, ulaşım ve trafik planıyla, kentin mekansal, sosyo-ekonomik gelişimine de katkı sağlamayı hedefliyoruz. Adliye kavşağının devreye girmesiyle araçlar bu noktadan sabahları yüzde 54, akşamları ise yüzde 117 daha hızlı geçiyor. Böylelikle toplam seyahat süresi sabahları yüzde 32 akşamları ise yüzde 50 azalmış oldu. Bunun yanında, yıllık 240 ton daha az karbondioksit salınımı gerçekleşeceğinden çevre için de önemli bir kazanım sağlamış olduk. Yapılan tüm bu değerlendirmelerin sonucunda yeni adliye kavşağının bize yıllık toplam ekonomik faydası yaklaşık 2,5 milyon dolar oldu diyebiliriz. Adliye kavşağının bize maliyeti ise 165 milyon liradır" diye konuştu.

Sadece kent merkezinde değil, tüm ilçelerde ihtiyaç duyulan noktalara yeni köprüler inşa ederek, ulaşıma nefes aldırdıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Raylı sistem yatırımları, Bursa’mızda toplu ulaşımın omurgasını oluşturan raylı sistemlere de önemli yatırımlar yaptık. Öncelikle mevcut raylı sistem ağında yaptığımız sinyalizasyon optimizasyonu ile istasyonda bekleme sürelerini 2 dakikaya düşürdük ve yüzde 66 kapasite artışı sağlamış olduk. Kent Meydanı - Terminal arasında hizmet veren 11 istasyonlu 9,5 kilometrelik t2 hattını ulaşıma açtık. Bursa’nın her yerinden şehir hastanesine kesintisiz ulaşım sağlayacak olan emek - şehir hastanesi hattında da inşaat hızla devam ediyor. Bunun yanında, üniversite hattını Görükle’ye kadar uzatacak 3,5 kilometrelik hattı da önümüzdeki yıllarda tamamlayacağız. Bu çerçevede Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde trafik yoğunluğunun fazla olduğu 35 kavşakta dinamik kavşak kontrol sistemlerini, bununla birlikte 256 kavşakta da merkezi kontrol sağlayarak sinyal koordinasyonu ile 90 sinyalize kavşakta trafik mühendisliği sistemi olan ‘Bursa kentsel trafik yönetim merkezi’ çalışmasını hayata geçirdik. Bursa genelinde tamamladığımız ulaşım projelerine 3,5 milyar TL harcarken, halen 3 milyar liralık yatırımlarımız da devam ediyor" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile gerçekleştirilen köprü hizmete açıldı. Bakan Varank, Togg ile geçiş sağladı. Bakan Varank ayrıca seyyar satıcının tüm simitlerini satın alarak katılımcılara ikram etti.